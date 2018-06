Weihnachtsmann kommt mit Wohnmobil statt mit Schlitten

Der Weihnachtsmann hat die Häfler Kinderklinik besucht. Im Kreativ-Spielzimmer hat er die Kinder erfreut. Und die zeigten sich auch erkenntlich und sangen Weihnachtslieder und trugen Gedichte vor.

Es ist ruhig, alle sitzen gemütlich beisammen und die Augen sind nur auf einen gerichtet. Der Weihnachtsmann steht mit seinem roten Gewand, einem weißen Rauschebart und schwarzen Stiefeln im Kreativ-Spielzimmer der Pflegegruppe 9 im Mutter-Kind-Zentrum des Klinikums Friedrichshafen. Einen langen Weg habe er hinter sich gebracht, um ans Klinikum zu kommen. Sowohl Groß als auch Klein lauschten gespannt seinen vorweihnachtlichen Ankündigungen. Nach einigen gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern und Gedichtsvorträgen begann der Weihnachtsmann mit einem kleinen Weihnachtsrätsel, bei dem nun die Kinder mit ihren Antworten glänzen konnten. Mutige antworteten, andere waren in ihren Gedanken vertieft.

Der Weihnachtsmann der Dethleffs-Family-Stiftung hatte seinen Schlitten nicht umsonst gegen ein flottes Reisemobil getauscht. Seine Mission, Kindern, die Weihnachten nicht zu Hause sein können, eine kleine Freude zu bereiten, fest im Auge, packte er nun aus einem großen Sack viele kleine Jutesäckchen, die allesamt mit vielen kleinen Geschenken befüllt waren. Nicht nur die Augen der kleinen Charlotte Florentine glänzten später im Patientenzimmer voller Freude, als der Weihnachtsmann diese zu verteilen begann. Überall machte er aber auch darauf aufmerksam, nicht zu viel auf einmal von den süßen Leckereien zu verputzen. Als Dankeschön, dass der Nikolaus so lieb und fleißig war, stimmten die fröhlichen Kinder das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ an. Abgerundet durch das charakteristische Glockenläuten, verabschiedet sich der Weihnachtsmann wenig später und fuhr mit seinem Reisemobil zurück an den Nordpol – oder in die nächste Klinik.