Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Weihnachtskugeln, die an Tannenbäumen am Romanshorner Platz im Bereich der Eislaufbahn hingen, beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, die Polizei zu rufen, Telefon 07541 / 70 10.