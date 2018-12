Weihnachtsgestecke-Verkauf zugunsten des Häfler Tierheims

Stolze 190 Euro haben zwei Jungs aus Allmannsweiler in der Adventszeit mit dem Verkauf von selbstgebastelten Weihnachtsgestecken und Körnerkissen erlöst. Wochen zuvor sammelten im Wald der zehnjährige Stefan Piram (Zweiter von rechts) und der elfjährige Tim Stibi (ganz rechts) haufenweise Tannenzweige, Zapfen, Rinde, Moos und anderes Geäst in ihrer Freizeit um in Eigenarbeit Kranzgestecke sowie Körnerkissen aus Weizen und Roggen zu basteln. Verkauft wurden die Weihnachtsartikel bei verschiedenen Anlässen in der Allmannsweiler „Brennessel“, sowie auf unserem Bild zu sehen, gab es ein letztes Mal Gelegenheit beim Besuch des Nikolauses in der vergangenen Woche. Und der Aufwand hat sich gelohnt für Stefan und Tim – stolze 190 Euro können die beiden jungen Spender und Tierfreunde in diesen Tagen dem Häfler Tierheim übergeben. Eine schöne Aktion vor Weihnachten, die sicherlich nicht nur in Allmannsweiler gut ankommt sondern gerade auch bei Tierfreunden ein großes positives Echo finden dürfte.