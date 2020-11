Überall in der Innenstadt werden große und kleine Weihnachtsbäume aufgestellt. Seit Donnerstag, 26. November, steht auch der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus am Adenauerplatz. Gegen 11 Uhr rollte der Lastwagen mit der stattlichen zwölf Meter hohen Weißtanne auf den Adenauerplatz, berichtet die Stadt. Mit einem Kran wurde der Baum angehoben und der Stamm in die Bodenhülse gesetzt. Die Weißtanne wird in den kommenden Tagen noch mit einer Lichterkette geschmückt. Gespendet wurde die Weißtanne vor dem Rathaus von einem Fischbacher Bürger.

Weitere Weihnachtsbäume werden in den kommenden Tagen noch an mehreren Stellen aufgestellt: Ein Baum auf der Wiese beim Stadtbahnhof und eine Tanne auf dem Dorfplatz in Berg bei Ailingen. Auch der Baum beim Stadtbahnhof wurde von privat gespendet.

Damit die ganze Innenstadt weihnachtlich glänzt, werden zusätzlich über die Innenstadt verteilt weitere 42 Weihnachtsbäumchen aufgestellt. 23 Häfler Kindergärten, Gruppen und Schulklassen waren vorweihnachtlich kreativ und werden die Bäumchen in der kommenden Woche für Häfler schmücken. Dazu kommen noch weitere 120 kleine Weihnachtsbäume, die an verschiedenen Stellen für vorweihnachtliche Stimmung sorgen sollen. 24 Stunden lang leuchtet die acht Meter hohe Tanne auf dem Buchhornplatz. Sie ist mit Hunderten von Lichtern und roten Kugeln geschmückt.