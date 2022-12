Weihnachtsbäume gestohlen - einer davon ist mehr als drei Meter groß

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstagabend, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 8 Uhr, mehrere Weihnachtsbäume vom Verkaufsgelände bei der Zollabfertigung an der Reichenaustraße in Konstanz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Diebe den Gitterzaun des Christbaumverkaufs auf und verschafften sich so Zugang auf das Gelände.

Dort stahlen die Unbekannten demnach mehrere Weihnachtsbäume, unter anderem eine auffällig große Tannen mit einer Höhe von drei bis vier Metern. Vermutlich haben die Täter zum Abtransport der Bäume ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt, heißt es im Bericht weiter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht bekannt.

Personen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich des Weihnachtsbaum-Verkaufs aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 9952222, zu melden.