Weihnachtliches Lichtermeer an der Realschule Ailingen

Am Dienstag, 20. Dezember, hat die alljährliche Weihnachtsaktion der Realschule Ailingen stattgefunden. Dabei wurde den Schülern und Schülerinnen ein ganz besonderer, weihnachtlicher Empfang bereitet.

Weihnachtslieder, die aus großen Musikboxen ertönen. Teelichter, die den Schülern den Weg über den Schulhof weisen. Rote Lichter, die das Schulgebäude beleuchten. Die Realschule Ailingen hat am letzten Schultag das Schulgelände wieder weihnachtlich erleuchten lassen. Die Idee dazu sei vor zwei Jahren entstanden. „Durch den Lockdown und die Corona-Pandemie kam 2020 eine negativ geprägte Stimmung auf. Daher hatten wir uns überlegt, durch warme Farben und Weihnachtslieder die Fröhlichkeit und die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wiederherzustellen“, erklärt Franziska Kley. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen sei schnell festgestanden, dass die Beleuchtung des Schulgeländes zum festen Bestandteil des letzten Schultages vor den Weihnachtsferien werden soll. „Mittlerweile hat es sich schon zu einer kleinen Tradition an der Schule entwickelt, auf die sich die Schüler und Schülerinnen immer im Voraus freuen“, berichtet Matthias Hager, der an der Realschule die Fächer Mathematik und Technik unterrichtet.

Auch in diesem Jahr konnte dieses Erlebnis dank der vielen Helfer wieder möglich gemacht werden. Es wurden rote Strahler aufgestellt, die das Schulgebäude hell erscheinen ließen und für eine weihnachtliche und einladende Stimmung gesorgt. Außerdem haben unzählige Teelichter das Schulgebäude erleuchtet und so zu einem gelungenen letzten Schultag beigetragen.

Dass die Aktion bei den Schülern auch in diesem Jahr wieder gut angekommen ist, war kaum zu übersehen. Einige haben eine kleine Tour über den Schulhof gemacht. Andere haben wiederum in der Nähe der großen Musikboxen, die auf dem Gelände aufgestellt wurden, zu bekannten Weihnachtsklassikern gesungen. Hager bestätigt, dass es schön zu sehen ist, wie „viele Schüler wirklich einen Moment im Schulhof stehen, um die Stimmung auf sich wirken zu lassen.“

Im Anschluss stand für die Schüler und Lehrer ein letztes Mal vor den Weihnachtsferien Unterricht auf dem Plan. Bei solch einem Start in den Tag, kann da allerdings kaum noch etwas schiefgehen.