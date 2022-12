Weihnachten im Spielehaus-Kinderkino

Das Kinderkino im Häfler Spielhaus in der Meistershofener Straße 11a präsentiert am Freitag, 16. Dezember, ab 15 Uhr den Film „Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“. Bereits am Donnerstag, 15. Dezember, 16 Uhr, wird der Film im Ausguck im Medienhaus am See gezeigt. Eingeladen sind Kinder ab sechs Jahren.

Gibt es überhaupt einen Weihnachtsmann? Kann man sich schönere Geschenke vorstellen als Computer oder ein meterhohes Puppenhaus? Seit Ben den gemieteten Weihnachtsmann den Bart abgerissen hat, glaubt er an gar nichts mehr. Eines Tages trifft er Niklas Julebuck, der mit vielen kleinen Kobolden in einem Wohnwagen haust und behauptet, er sei der letzte echte Weihnachtsmann. Entzückende Einfälle, liebenswerte Figuren und eine spritzige Romanvorlage von Cornelia Funke sorgen für gute Stimmung in der Adventszeit.

Nach der Kinovorstellung im Spielhaus bietet das pädagogische Team noch bis 18 Uhr ein medienpädagogisches Begleitprogramm mit Spielen und Werkstätten zum Thema des Films an. Für die Filmvorführung im Spielehaus ist keine Voranmeldung nötig.

Für die Aufführung im Kiesel des Medienhauses am See am Donnerstag, 15. Dezember, ist eine vorherige Anmeldung unter Telefon 07541/20353500 erforderlich.

Der Eintritt sowohl im Medienhinaus am See wie auch im Spielehaus kostet zwei Euro. Alle Informationen rund um das Spielehaus gibt es telefonisch unter der Nummer 07541/386729 oder im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de .