Weihnachten der Generationen: Als Heiligabend noch ein großes Geheimnis war

Was früher selbstverständlich war, hat heute Seltenheitswert: Unter dem Dach eines gepflegten Bauernhauses in Bürgberg wohnen drei Generationen. Enkel, Eltern und Großeltern der Familie Finkenzeller haben alle ihre eigene Erinnerungen und Vorstellungen davon, was ein schönes Weihnachtsfest ausmacht. Unterstützt von Schwiegermutter Ellen nehmen sie uns mit in die Zeit, als Heiligabend noch ein großes Geheimnis war.

Einzigartige Düfte, eine warme Stube und Zeit im engsten Kreis der Familie. Die Augen von Opa Franz blitzen, als er beginnt, in seinem Gedächtnis nach Erinnerungen an das Weihnachten seiner Kindheit zu kramen. „Wenn es aus der Küche nach ’Gutsle’ geduftet hat, dann war Weihnachten nicht mehr weit“, beginnt der 75-Jährige zu schwärmen. Schließlich gab es so gut wie nie Süßigkeiten für ihn. Für ihn und seine Geschwister, Kinder der Nachkriegszeit, waren sie etwas ganz Besonderes. „Unsere Mutter versteckte das Gebäck gut – und trotzdem haben wir es immer gefunden und heimlich genascht.“

Dicht gedrängt in der Küche gewartet

Ellen Haller, die Mutter von Schwiegertochter Sabine, pflichtet ihm lächelnd bei: „Der Vorrat war an Heiligabend immer ganz schön zusammengeschmolzen.“ Sie ist nur wenige Kilometer weiter in Fischbach aufgewachsen und erinnert sich: „Alles war so geheimnisvoll.“ Nach der Christmette am frühen Abend habe sie, dicht zusammengedrängt mit ihren Eltern und vier Geschwistern, in der Küche gesessen und auf das Christkind gewartet.

Zu Essen gab es traditionell Tellersulze – ein Essen, das gut vorzubereiten war. Und dann war Geduld gefragt, bis der Klang des Glöckchens die Ankunft des Christkinds verkündete. „Wir saßen gespannt vor der Stube und haben gewartet. Noch nicht einmal den geschmückten Christbaum durften wir vorher sehen“, erzählt die 69-Jährige. Durch die Lüftungsschlitze des Kachelofens, der vom Gang aus befeuert wurde, versuchten die fünf Geschwister einen Blick zu erhaschen. „Wir konnten es kaum erwarten und wenn das Glöckchen geläutet hat, dann sind wir aber gerannt.“

Stube wurde selten beheizt

Die gute Stube war auch im Alltag auf dem Hof der Familie Finkenzeller ein Raum, der selten benutzt wurde. „Sie wurde höchstens einmal die Woche eingeheizt“, berichtet Opa Franz. Voller Spannung und Vorfreude traten die Kinder am Weihnachtsabend dann ein und erhaschten den ersten Blick auf den festlich geschmückten Baum. Wachskerzen, Strohsterne und überaus zerbrechliche Glaskugeln hingen an den Ästen. „Bei der kleinsten Berührung gingen diese schon zu Bruch“, erzählt Franz.

Zuerst aber wollten die Tiere versorgt sein. „Da waren wir mit eingespannt und am Heiligen Abend hat das Vieh auch immer eine Extraportion Heu bekommen.“ Geschenke gab es wenige – meist praktische Dinge – und dazu Nüsse und Orangen. „Die duftenden Früchte waren etwas ganz Besonderes“, schwärmt der Großvater. Als er und seine Geschwister alt genug waren, machten sie sich gemeinsam zu Fuß auf den Weg zur Christmette nach Markdorf. „Für eine Wegstrecke haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht.“

Um 23 Uhr zur Christmette aufgebrochen

Sohn Michael, Jahrgang 1981, musste nicht mehr zu Fuß in die Kirche gehen. „Wir fuhren am frühen Abend mit dem Auto nach Ittendorf“, erzählt er. „Damit das Christkind so lange die Geschenke bringen konnte, ließen wir immer das Fenster einen Spalt breit auf.“ Während Schwiegermutter Ellen zuerst jedes Jahr ein neues Kleid für ihre Puppe bekam, und als sie älter war erste Teile für die Aussteuer, legte das Christkind für den kleinen Michael einige Jahrzehnte später eine Modelleisenbahn unter den Baum. „Das war praktisch“, erinnert sich Michael, „denn jedes Jahr gab es weitere Teile dazu.“

Weil Schwester Tanja ein Musikinstrument spielte, übernahm diese mit ihrem Keyboard die musikalische Unterhaltung im Hause Finkenzeller. „Ich habe ja leider kein Instrument gelernt“, sagt der 41-Jährige mit einem verschmitzten Grinsen. Inzwischen ist der „kleine Michael“ selbst zweifacher Vater. Altersgemäß bleiben, nach dem „Zauber von Weihnachten“ gefragt, bei seinen Kindern allerdings die großen Emotionen aus.

Die Jüngsten glauben „schon lange“ nicht mehr ans Christkind

Melinda (10) und Julius (13) betonen, dass es schön ist, wenn an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt und Oma Ellen an Heiligabend lecker kocht: „Ich freu’ mich auf’s Schäufele und den Kartoffelsalat“, sagt Julius pragmatisch. Und auch wenn die beiden „schon lange“ nicht mehr ans Christkind glauben, freuen sie sich auf die Geschenke. Weihnachten ist für Teenager eben nicht mehr ganz so spannend wie noch vor ein paar Jahren. Und trotzdem wird es hoffentlich für die drei Generationen eines sein, nämlich besinnlich, ruhig und fröhlich – ein Fest der Liebe eben.

Der buttrige Geruch von Plätzchenteig und süßen Früchten weckt bei den Großeltern schöne Kindheitserinnerungen an Weihnachten. (Foto: Simone Harr)