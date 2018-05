Weiblicher IT-Nachwuchs besucht doubleSlash

Zum wiederholten Male hat doubleSlash beim bundesweiten Girls Day die Türen für den weiblichen IT-Nachwuchs geöffnet. Unter dem Motto „Die Welt der Informatik“ konnten die 20 Schülerinnen einen ausführlichen Einblick in das IT-Unternehmen gewinnen. „Das ist eine Rekordzahl, so viele Teilnehmerinnen hatten wir noch nie“, sagt Nadine Schiffmann, Human Resources Managerin bei doubleSlash.

Viele Mädchen interessieren sich laut Schiffmann typischerweise für Berufe wie Verkäuferin, Friseurin oder Kauffrau für Büromanagement. Am Girls Day sei es möglich, Berufe kennenzulernen, in denen bisher hauptsächlich Männer arbeiten – wie zum Beispiel in der Informatik. Frauen sind hier sehr gefragt. „Auch bei uns arbeiten aktuell hauptsächlich Männer in den IT-Berufen. Mehr weibliche Fachkräfte in unseren IT-Teams sind jederzeit herzlich willkommen. Denn gemischte Teams mit unterschiedlichen Perspektiven erarbeiten nachweislich oft bessere Lösungen, sind effizienter und kreativer“, sagt Schiffmann.

Beim Girls Day wurden den Mädchen die Ausbildungsberufe Fachinformatikerin-Anwendungsentwicklung und -Systemintegration ausführlich vorgestellt. Beide Fachrichtungen gibt es auch bei doubleSlash. Azubi Marius Dienel gab Einblicke in seinen Arbeitsalltag: Was für Voraussetzungen muss ich mitbringen, um in diesem Beruf zu arbeiten? Was sind die Aufgaben?

Software-Entwicklerin Judith Kleck stellte die vielen Studienmöglichkeiten, die es in der Informatik gibt, vor. Außerdem konnten die Mädchen von ihr erfahren, wie sie selbst als Frau zum IT-Studium gekommen ist, und was ihr besonders gut an ihrem Job gefällt. „Am Anfang habe ich mich auch gefragt, wie das wohl wird in einem typischen Männerberuf. Aber ich habe mich immer sehr wohl gefühlt und wurde als Frau im IT-Studium und auch als Entwicklerin bei doubleSlash herzlich aufgenommen.“

Abgerundet wurde der Girls Day bei doubleSlash mit einem kleinen Programmier-Wettbewerb. Die Mädchen durften sich in Teams an der Programmierung mit „Robot Karol“ versuchen und das Unternehmens-Logo von doubleSlash nachbauen. „Es war eine sehr schöne Erfahrung und hat mich auf jeden Fall weitergebracht“, lautet das Fazit einer Teilnehmerin zum Ende des Girls Day.