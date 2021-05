Wehr Rundel wird umgebaut

Am Montag, 17. Mai wird mit dem Umbau am Wehr Rundel in der Rotach an der Aistegstraße begonnen, teilt die Stadt mit. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Oktober. Zunächst muss die Baustelle eingerichtet und der Bereich auf Kampfmittel untersucht werden.

Die Anlage stammt vermutlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, Veränderungen wurden voraussichtlich Mitte des 20. Jahrhunderts vorgenommen. Ein Teil des Wehrs steht unter Denkmalschutz. Für den Bau des Fischaufstiegs darf nur der nicht historische Teil des Wehres genutzt werden. Deshalb wird das alte Wehr teilsaniert. Ausspülungen, Erosionen und alte Holzbalken werden entfernt und mit Beton ausgefüllt. Es wird eine neue Wehroberfläche aus Beton geschaffen, die etwa in gleicher Höhe wie die ursprüngliche Holzkonstruktion des Wehres liegt. Durch diesen etwa 20 Zentimeter starken Betondeckel wird der schützenswerte, historisch bedeutsame Wehrkörper in seinem Bestand erhalten. An der oberen Wehrschwelle wurde bei der Erstellung des Streichwehres ein Betonbalken auf das Rundelwehr betoniert, der im Zuge der Maßnahme entfernt wird.

Wegen der Bauarbeiten kann es in den Monaten Mai bis September im Bereich der Flugplatzstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.