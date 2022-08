Wegen niedrigem Wasserpegel: Fontäne vor der Uferpromenade muss früher abgebaut werden

Die Zeppelin-Seefontäne vor der Uferpromenade in Friedrichshafen wurde aufgrund des niedrigen Wasserstands an Land geholt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach wurde die Fontäne im Bereich der Freitreppe am Donnerstag vorzeitig abgebaut.

„Ab einem Pegel von drei Metern ist der Betrieb nicht mehr möglich“, schreibt die Stadt und ergänzt, dass durch das vorgezogene Winterlager auch Energie gespart werden könne.

Eingesetzt wird die Zeppelin-Seefontäne immer im Frühjahr, sobald der See einen Pegelstand von 3,20 Metern erreicht. Ab einem Pegel von drei Metern und weniger wird sie außer Betrieb genommen, schreibt die Stadt. Sonst gehe die Fontäne meist im September oder Oktober ins Winterlager.

So viel Strom soll gespart werden

Aufgrund der anhaltend niedrigen Pegelstände, die laut Prognosen noch weiter sinken sollen, hat die Stadt beschlossen, die Zeppelin-Seefontäne dieses Jahr vorzeitig einzulagern. Dort wird der festsitzende Schmutz abgedampft, die Schutzsiebe geputzt und die Pumpe gereinigt und gewartet, heißt es in der Mitteilung.

Drei Stunden dauerte es, bis die Zeppelin-Seefontäne am Hinteren Hafen mit einem Autokran aus dem Wasser gehoben werden konnte. Nachdem die Algen von den Armen der Fontäne entfernt waren, wurde sie auf einen Tieflader verladen. (Foto: Stadt Friedrichshafen)

Die 1993 gebaute Fontäne fördert für den 25 bis 30 Meter hohen Wasserstrahl pro Stunde rund 125 Kubikmeter Seewasser. Durch das vorgezogene Winterlager kann laut Stadt ein Beitrag zum Energiesparen geleistet werden: Man rechnet mit einer Einsparung von etwa 22 500 Kilowattstunden gegenüber den Vorjahren.

„Zum Vergleich: Der Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts liegt bei 2000 bis 3500 Kilowattstunden pro Jahr“, schreibt die Stadtverwaltung.

DLRG-Taucher lösen Verankerung

Für den Abtransport wurde die Zeppelin-Seefontäne, die einen Durchmesser von etwa 5,90 Meter hat, von Tauchern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von ihrer Verankerung gelöst und mit einem DLRG-Boot in den Hinteren Hafen geschleppt.

Die Mitglieder der DLRG nutzten den Einsatz für eine Übung. Ein Autokran hob die Fontäne dann auf einen Tieflader. Am Abend wurde sie laut Stadt zum Betriebshof der Städtischen Baubetriebe in der Rheinstraße transportiert. Die gesamten Arbeiten dauerten etwa drei Stunden. Die Zeppelin GmbH unterstützt seit 2012 den Betrieb der Seefontäne.