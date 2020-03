Wegen eines Brandes: Entsorgungszentrum am Samstag geschlossen

Auf dem Entsorgungszentrum Weiherberg hat es am Freitagmorgen gebrannt, wie das Landratsamt mitteilt. Verletzt wurde niemand und es bestand auch keine Gefahr für Anwohner. Es laufen noch Aufräum- und Sicherungsarbeiten. Deshalb bleibt das Zentrum am Freitag und voraussichtlich am Samstag komplett geschlossen. Die Entladung der Müllfahrzeuge wurde nach Tettnang umgeleitet. Deshalb kann es im Ablauf der Abfallabfuhr zu Verzögerungen kommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Um dort den Betriebsablauf zu sichern, wird auch das Entsorgungszentrum Tettnang-Sputenwinkel aktuell für private Anlieferer geschlossen.