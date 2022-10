Wegen dringender Reparaturen ist die Stadtverwaltung schlecht erreichbar

Die Stadt Friedrichshafen kämpft mit technischen Problemen am Datenspeicher. Aus diesem Grund sind die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern, Raderach sowie diverse Dienststellen im Rathaus am Adenauerplatz, im Technischen Rathaus in der Charlottenstraße und im Bürgeramt Fischbach nur eingeschränkt erreichbar.

Pressesprecherin Andrea Kreuzer erklärt, dass die Reparaturarbeiten dringend und nicht verschiebbar sind. Betroffen seien in erster Linie die PC-Arbeitsplätze. Allerdings seien die Mitarbeitenden auch schlecht telefonisch erreichbar. „Es handelt sich um einen technischen Defekt, der nicht durch äußere Einflüsse verursacht wurde. Daten sind nicht verloren gegangen“, teilt die Stadt mit und bittet, nicht dringende Angelegenheiten auf einen anderen Tag zu verlegen. Beispielsweise könnten im Bürgeramt, im Ausländeramt und im Standesamt keine Um-, An- oder Abmeldungen vorgenommen werden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass alle Dienste ab Mittwoch, 2. November wieder wie gewohnt verfügbar sind.