Wegen Corona: Nächstes Heimspiel der Volley Youngstars verschoben

Auch die nächste Begegnung der Volley Youngstars fällt Corona zum Opfer. Wie das Schlusslicht der 2. Volleyball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, ist das für Sonntag geplante Heimspiel gegen die L.E. Volleys verschoben worden. Es ist die dritte Spielabsage in Serie: Schon die beiden Spiele gegen die TuS Kriftel und dem TSV Grafing am vergangenen Wochenende wurden abgesagt. Grund ist das Coronavirus, mit dem sich mehrere Spieler der Youngstars infiziert hatten.

„Bevor der Spielbetrieb nach der Quarantäne wieder aufgenommen werden kann, ist noch eine sportmedizinische Untersuchung notwendig“, sagt Ralf Hoppe, Leiter des Bundesstützpunktes Friedrichshafen. Hoppe äußert zugleich sein Bedauern über die Situation: „Unsere Spieler haben sich immer vorbildlich verhalten. Umso bitterer, dass es uns getroffen hat.“ Geplant ist aktuell, den Spielbetrieb am 28. Februar mit dem Heimspiel gegen den SV Schwaig wieder aufzunehmen. „Dank der sehr guten medizinischen Betreuung durch den Mannschaftsarzt des VfB, Johann Kees, könnte das gelingen. Aber endgültig wird das erst nächste Woche feststehen“, so der Stützpunktleiter.