Wegen Bauarbeiten: Friedrichstraße ist am Montag halbseitig gesperrt

Die Friedrichstraße ist am Montag, 3. September, auf Höhe der Baustelle auf dem ehemaligen Schöllhorn-Gelände von 6 Uhr bis 20 Uhr halbseitig gesperrt. In dieser Zeit wird ein Kran aufgestellt. Die Umleitungsstrecke in Richtung Stadtbahnhof führt über die Charlottenstraße und die Riedleparkstraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Stadtbahnhof fahren, werden über die Charlottenstraße geführt. Ebenso Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Paulinenstraße kommen. Sie fahren rechts in die Ailinger Straße und von dort in die Charlottenstraße bis zum Kreisverkehr Riedleparkstraße und dann in die Riedleparkstraße.

Der Verkehr aus Richtung Montfortstraße wird geradeaus in die Ailinger Straße, links in die Charlottenstraße bis zum Kreisel Riedleparkstraße und von dort in die Riedleparkstraße geführt.

Der Verkehr ab der Kreuzung Charlottenstraße/Ailinger Straße wird ebenfalls in die Charlottenstraße und die Riedleparkstraße umgeleitet. Verkehrsteilnehmer die aus Richtung ZF-Forum anfahren, fahren geradeaus in die Charlottenstraße und von dort in die Riedleparkstraße. Zur Freihaltung der Umleitungsstrecke wird auf der nördlichen Fahrbahnseite der Charlottenstraße ein Halteverbot erlassen.

Radfahrer können den gegenläufigen Geh- und Radweg entlang der Friedrichstraße nutzen. Fußgänger werden an der Fußgängerampel auf den gegenüberliegenden Gehweg geführt.