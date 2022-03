Wege ins Ausland für junge Menschen

Die JugendBildungsmesse in Friedrichshafen informiert am 26. März von 10 bis 16 Uhr im Häfler Jugendzentrum Molke über verschiedene Möglichkeiten für junge Menschen, eine Zeit im Ausland zu verbringen.

Trotz Corona ins Ausland. Auch in außergewöhnlichen Zeiten muss der Traum vom Schüleraustausch, Auslandsjahr oder Gap Year nicht platzen und viele Programme und Wunschländer sind wieder verfügbar, so der Veranstalter. Gerade in diesen Zeiten sei es jedoch wichtiger denn je, sich zu informieren, welche Zielländer aktuell in Frage kommen und welche Programmart die individuell richtige ist. Informationen gibt es zu Schüleraustausch, Work and Travel, Au Pair, Freiwilligenarbeit, Sprachreisen und weiteren Auslandsaufenthalten. Iinternationale Bildungsexperten und ehemaligen Teilnehmende beraten vor Ort zu vielfältigen Auslandsprogrammen. Sie helfen bei den ersten Planungsschritten bis hin zur Auswahl des passenden Gastlandes, Programms und Anbieters. Aus der Erfahrung der letzten zwei Jahre, in denen allen Einschränkungen zum Trotz zahlreiche Auslandsprogramme möglich waren und Zielländer offenstanden, zeige sich: Mehr denn je ist Flexibilität bei der Wahl des Ausreisezeitpunktes und des Wunschlandes gefragt. Schließlich erhöhe sich die Chance, einen Programmplatz zu finden, je offener man für verschiedene Möglichkeiten sei. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos: https://weltweiser.de/jugendbildungsmesse-friedrichshafen/