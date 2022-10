Wechsel in der Führungsriege: Der Zeppelin Konzern bekommt einen neuen Geschäftsführer

Fred Cordes wird zum 1. Januar 2023 zum Geschäftsführer des Zeppelin Konzerns berufen. Er folgt auf Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, wie der Konzern in einer Pressemitteilung schreibt. Heidemann wird demnach zum 30. Juni 2023 nach mehr als 30 Dienstjahren bei Zeppelin seinen Ruhestand antreten.

„Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, begleitet und unterstützt Michael Heidemann Fred Cordes in den ersten sechs Monaten 2023 bei der Übergabe und Einarbeitung in die neue Verantwortung“, heißt es in der Mitteilung. Heidemann startete bei Zeppelin im Jahr 1992 als Niederlassungsleiter in Oberhausen, damals noch unter der Firmierung Zeppelin Metallwerke GmbH.

Cordes behält auch bisherige Aufgaben

Vier Jahre später wurde er zum Vertriebsdirektor Deutschland befördert. Seit 1999 war Heidemann Mitglied und seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, heißt es in der Mitteilung. Im Jahre 2000 wurde Heidemann in die Konzerngeschäftsführung berufen, deren stellvertretender Vorsitzender er seit 2010 ist.

Als Mitglied der Zeppelin Konzerngeschäftsführung übernimmt Fred Cordes seine neue Position mit Wirkung zum 1. Januar 2023. Er ist seit 1995 bei Zeppelin in verschiedenen Managementfunktionen tätig und übernahm im Jahr 2017, als Nachfolger von Michael Heidemann, den Vorsitz der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH sowie die Leitung der Strategischen Geschäftseinheit Baumaschinen Zentraleuropa.

„Diese Aufgaben wird Fred Cordes auch weiterhin, neben seiner Verantwortung in der Konzerngeschäftsführung, in Personalunion wahrnehmen“, schreibt der Zeppelin Konzern.

Verantwortlich für neue Vertriebswege

„Es freut uns sehr, dass wir mit Fred Cordes einen überaus erfahrenen und hochkompetenten Manager und Kollegen für die Konzerngeschäftsführung gewinnen konnten“, wird Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand zitiert, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Stiftungsunternehmens ist.

Unter der Federführung von Cordes entstanden in den vergangenen Jahren neue Vertriebskanäle und digitale Angebote, beispielsweise der Baumaschinen-Konfigurator oder die Baggerbörse. „Fred Cordes zeigt immer wieder neue Wege für das Baumaschinengeschäft auf und wir sind stolz, diese wichtige Schlüsselposition in der Konzerngeschäftsführung von Zeppelin durch eine gute, interne Nachfolgeplanung erfolgreich zu besetzen und ich freue mich auf die zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Konzern-CEO Peter Gerstmann.