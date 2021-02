Martin Ott spricht in seinem Webninar „Landschaft ist, was ich esse“ am Dienstag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr über die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Klima und Landbewirtschaftung sowie Landschaft. „Das, was wir essen, also die Nahrungsmittel, die wir kaufen, hat unmittelbaren Einfluss auf das Klima, sowohl auf die Anpassung als auch auf die Minderung des Klimawandels beziehungsweise die Reduktion des CO- Ausstoßes“, heißt es in der Ankündigung. Martin Ott ist seit vielen Jahren im biodynamischen Landbau tätig, ist Lehrer und Ausbilder sowie Autor und Musiker. Anschließend gibt es eine Online-Diskussion mit dem Geschäftsführer der Bodan GmbH Sascha Damaschun und dem Leiter des Staatsweinguts Meersburg Jürgen Dietrich.

