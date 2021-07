Was wir in der Pandemie gelernt haben

(Nicht nur) in den Bereichen Arbeitswelt und Ausbildung hat die Pandemie große Veränderungen mit sich gebracht. Dieser Problematik widmen sich Frank Eilers und Josef Wieland bei ihren Vorträgen, die am Mittwoch, 7. Juli, um 18 Uhr – im Rahmen der Initiative Innovation Bodensee (Innovation B) als Online-Webinar stattfinden.

Corona hat gezeigt, wie die digitale Arbeit aussieht und wie schnell sich Unternehmen wandeln können. Die Frage lautet: Wie arbeiten wir morgen? Back to the roots, zurück zum Ursprung oder bildet sich eine völlig neue digitale Arbeitswelt? Frank Eilers erzählt von den neusten Entwicklungen, Trends und einer positiven Zukunft.

Auch das Studieren an der Universität hat sich gewandelt, aus dem Präsenz-Seminar wurde ein Fernstudium. Von Anfang an war offensichtlich, dass die Corona-Pandemie kein Sprint, sondern ein Marathon sein würde. Heute weiß man mehr, aber immer ist noch nicht klar, welche Veränderungen dauerhaft das Bild des universitären Studiums prägen werden.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist erforderlich unter Telefon 07541 / 95 28 20 oder E. innovation-b@prisma-zentrum.com. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Veranstaltung findet Online statt. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit entweder zum Interaktiven Webinar mit Teilnahme an der Diskussion via Zoom anzumelden oder die Veranstaltung via live Stream auf YouTube oder Facebook zu verfolgen. Weitere Informationen unter https://www.prisma-zentrum.com/events/innovation-b/