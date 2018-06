Als witzig-komödiantisches Gedankenspiel hat Sandra Reitmayer Max Frischs Stück „Biografie: ein Spiel“ für das kleine Kölner Privattheater „Der Keller“ inszeniert. Am Dienstag- und Mittwochabend waren die Kölner im Bahnhof Fischbach zu Gast.

Die Suche nach der eigenen Identität war für Max Frisch ein lebenslanges Thema. Ein Germanistikstudium hat der Sohn eines Züricher Architekten abgebrochen und Architektur studiert, ein eigenes Architekturbüro eröffnet und doch weitergeschrieben und schließlich sein Büro geschlossen, um nur noch literarisch tätig zu sein. Als Architekt war ihm das kreative Spielen mit verschiedenen Möglichkeiten geläufig, als Schriftsteller hat er es in seinem Stück „Biografie: ein Spiel“ exemplarisch durchgespielt: Was wäre anders wenn...? Was wäre, wenn man an einem bestimmten Punkt noch einmal anfangen, seinem Leben eine andere Richtung geben könnte? Hat der Mensch überhaupt die Freiheit der Wahl?

Spiel im Theaterlabor

In erster Linie ist Frischs Stück ein Gedankenspiel, eine Versuchsanordnung, ein Spiel im Theaterlabor. Denn wie beim Schachspiel die Figuren nur bestimmte Züge ausführen können und der Spieler nach der Partie sich fragen kann, wie das Spiel nach einem anderen Zug verlaufen wäre, so lässt der Autor seinen Protagonisten, den Verhaltensforscher Hannes Kürmann, dessen zweite Ehe mit Antoinette Stein gescheitert ist, sein Leben wieder und wieder zurückdrehen zu dem Moment des Kennenlernens. Kürmann will die Ehe verhindern, doch was er auch ändert, alles führt wieder zu der Frau und wieder ist er ihr nicht gewachsen, denn er ändert allenfalls sein Verhalten, nicht sich selbst. Das Ganze bleibt ein Spiel, muss Theater bleiben, gelenkt von einem Spielleiter, der dem Spieler die Freiheit lässt, ihn beobachtet, unterbricht, selbst spielt, neu ansetzen lässt – doch die Varianten sind einzig „Variationen des Banalen“, so Kürmanns Erkenntnis.

„Komödie“ hat Max Frisch sein Spiel genannt, und als solche hat die Regisseurin es in eine Manege gestellt, in der clowneske Figuren agieren, die dennoch die hinter der Fiktion liegenden existentiellen Fragen nach der Identität, nach der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen offenlegen. So ist das Vexierspiel, das in steriler Versuchsanordnung schnell langweilen könnte, hier – geschickt auf das Verhältnis der beiden zueinander konzentriert – zum flotten Spiel der Geschlechter geworden.

Raffiniert, spannend

Lebendig sind die Spieler geführt: der verunsicherte Kürmann, der wieder und wieder in die gleichen Verhaltensmuster zurückfällt (Marc Fischer) und die coole und zugleich katzenhafte Antoinette (Sabine Wolf), der er doch nicht entkommt. Die Beobachter reduziert Reitmayer auf einen Spielleiter (Tobias van Dieken) und eine Spielleiterin (Caroline Kohl). Genau beobachten sie Kürmanns Ansätze, analysieren, raten, warnen, schlüpfen selbst in Personen am Lebensweg wie Kürmanns erste Ehefrau oder Antoinettes Liebhaber Egon. Die Künstlichkeit bleibt immer präsent, doch wird ein raffiniertes, spannendes Spiel daraus.