Was SPD-Kandidat Leon Hahn in der Kindheit geprägt hat - und was er von Hass in der Politik hält

15.09.2021, 12:00



Leon Hahn wurde 1991 in Salem-Beuren geboren. 2010 legte er an der Waldorfschule Überlingen sein Abitur ab. 2017 machte er seinen Bachelor in Corporate Management & Economics an der ZU in Friedrichshafen. Von 2011 bis 2020 war er Mitglied des Kreisvorstands der SPD Bodenseekreis, seit Juli 2020 ist er dessen Kreisvorsitzender. Von 2015 bis 2018 war Leon Hahn Landesvorsitzender der Jusos Baden-Württemberg. Seit 2018 ist er Mitglied des SPD-Landesvorstands. Beruflich ist Leon Hahn beim Unternehmen Willis Towers Watson (Reutlingen) in der betrieblichen Altersversorgung tätig. Er lebt in Friedrichshafen.