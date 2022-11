Was sind Fake News? Schwäbische Zeitung geht in Workshop falschen Nachrichten auf die Spur

Der Workshop „#fakeorreal? Falsche Nachrichten von echten unterscheiden“ hat am Donnerstag, 3. November, im Rahmen der Jugendmedienwoche des Bodenseekreises stattgefunden. Veranstaltet wurde der Workshop von der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen unter der Leitung der beiden Redakteurinnen Anke Kumbier und Yvonne Mehmedovic.

Vor dem Workshop dachte ich, dass Fake News einfach nur Lügengeschichten sind. Teilnehmerin Leyi Li

Die sechs Teilnehmer lernten bei dem Workshop unter anderem, wie man Fake News erkennt, was sie sind und wieso sie sich so schnell verbreiten. „Besonders das Quiz am Ende, wo wir verschiedene Wahlaufgaben hatten und Fragen zu Fake News beantworten mussten, hat mir gut gefallen“, sagt die 14-jährige Leyi Li. „Vor dem Workshop dachte ich, dass Fake News einfach nur Lügengeschichten sind, aber ich habe jetzt gelernt, dass mehr dahintersteckt“, erzählt Li.

Quellen prüfen hilft, Fake News zu erkennen

Denn Fake News sind häufig absichtliche Fehlinformationen, die darauf abzielen, Menschen zu verunsichern, zu manipulieren und Schaden anzurichten. Um falsche Nachrichten zu erkennen hilft es beispielsweise, weitere Quellen für die Nachricht zu suchen, den Ursprung des Textes genauer anzuschauen oder das Profil des Verfassers zu überprüfen.