Manne Lucha: „Was Sie hier leisten, tun Sie für uns alle“

Gut zwei Stunden nahm sich Manne Lucha, Baden-Württembergischer Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, Zeit, um das Klinikum Friedrichshafen und dabei vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Corona-Stationen zu besuchen. Begleitet wurde er laut Pressemitteilung vom Ärztlichen Direktor des Klinikums, Professor Roman Huber, Pflegedirektor Andreas Stübner, den Chefärzten Professor Volker Wenzel und Professor Jochen Wöhrle sowie dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Häfler Klinikums, Oberbürgermeister Andreas Brand, .

„Wir wissen, was Sie leisten. Das ist mehr, als man einem Menschen zumuten kann“, fasste der auch für die Krankenhäuser zuständige Minister bei einer Gesprächsrunde mit Ärzten, Pflegekräften und Geschäftsführung zusammen. Bereits im persönlichen Gespräch auf den Stationen hätten der Minister und der Oberbürgermeister den Mitarbeitenden für ihren „Wahnsinnseinsatz“ gedankt und zeigten sich „zutiefst beeindruckt vom Geist, der hier herrscht“. „Was Sie hier leisten, tun Sie für uns alle“, so Lucha.

Unabhängig von der Bewältigung der Pandemie gebe es immense Zukunftsaufgaben. Einerseits müsse sich der Arbeitsplatz Krankenhaus „ein bisschen neu erfinden, damit Sie alle gerne zur Arbeit kommen“, so der Minister weiter. Andererseits müsse in der Krankenhauslandschaft der Region Bodensee-Oberschwaben, in der rund eine halbe Millionen Menschen leben, Kooperation statt Konkurrenz angestrebt werden. Zudem müssten die Kliniken krisenfester werden.

Auch Oberbürgermeister Brand zeigte sich nach dem Besuch der Stationen sehr beeindruckt. Darüber hinaus gebe es Pläne und Ideen für die Zukunft, die nur mit Unterstützung des Landes umgesetzt werden können: „Hier setzen wir auf Ihre Unterstützung bei der Förderung unserer Investitionen“, betonte Brand.