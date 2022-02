Was ist schlimm an dem, was Tim Mälzer macht?

Als jemand, der sich mit Begeisterung in der Küche aufhält, bin ich natürlich auch sehr daran interessiert, was andere so machen. „Kitchen impossible“ und „The Taste“ gehören zu meinen Lieblingsformaten. Damit kenne ich auch Tim Mälzer, jenen Koch, der in Hamburg seine Restaurants hat und sich sonst schon mal durch sein manchmal vorlautes Mundwerk bekannt gemacht hat.

Der hat unlängst im Internet Fotos eines Steaks von einem japanischen Rind gezeigt und wurde mit einem Shit-Storm belegt – so sagt man, wenn im Internet Menschen, die meinen, etwas zu sagen zu haben, dieses fern ab jeglicher Diskussions-, geschweige denn Gesprächskultur tun. Da war die Rede von Leichenteilen auf dem Foto. Jemand meinte, er äße seine Freunde nicht. Und so welche, wie Mälzer würde es bald nicht mehr geben.

Keule raus

Ist das jetzt eine Drohung? Verkommt die Gesellschaft jetzt zu einem Haufen unzivilisierter Wesen, die gleich die Keule herausholen, wenn jemand andere Ansichten hat? Ich akzeptiere und interessiere mich für Vegetarier und Veganer und ihre Küche. Und Akzeptanz erwarte ich aber auch andersrum.