Was ist Menschenhandel?

Eine interaktive Ausstellung im Medienhaus hat auf das Thema Menschenhandel aufmerksam gemacht. Es war die erste Kooperationsveranstaltung des Fraueninformationszentrums zusammen mit dem Verein Arkade, der Stadt Friedrichshafen und dem Medienhaus am See.

Für viele Besucher waren die Informationen durch die Kriminalpolizei und die Veranstalter neu, denn für sie klang das Thema „Menschenhandel“ nach einem Relikt aus vergangenen Tagen, schreibt die Arkade in einem Pressebericht zum Abschluss der Ausstellung. Dabei werden jährlich im Windschatten der Globalisierung mehr als 2,4 Millionen Menschen als Ware gehandelt, heißt es weiter. Die Gewinne aus dem Menschenhandel schätzt die internationale Arbeitsorganisation (ILO) auf bis zu 32 Milliarden US-Dollar jährlich. Neben Drogen- und Waffenhandel erziele die Handelsware Mensch die dritthöchsten Einnahmen. Die Industrieländer seien nach verschiedenen Untersuchungen die Endstation für die meisten Opfer. Deutschland sei dabei sowohl Transit- als auch Zielland, und auch die Bodenseeregion sei davon betroffen.

Entführungen, wirtschaftliche Not, Perspektivlosigkeit und der Glaube an eine bessere Zukunft machten Millionen von Menschen jedes Jahr zur leichten Beute von Menschenhändlern. Über 40 Prozent der Opfer von Menschenhandel würden in die Zwangsprostitution und knapp 35 Prozent in die Landwirtschaft, private Haushalte und ausbeuterische Betriebe verschleppt. Betroffene seien Menschen jedes Alters, jeden Geschlechts und nahezu jeder ethnischen Herkunft. Die Situation der Betroffenen sei derzeit besonders kritisch. Durch Corona sei der Zugang zu Beratungsangeboten besonders schwer, auch die Finanzierung der Beratungsstellen sei oft nicht sichergestellt.

Die Arkade ist in Friedrichshafen vor allem in der Wohnungslosenhilfe und im Streetwork tätig. Die Mitarbeitenden der Aufsuchenden Sozialarbeit (MISA) unterstützen in der Bodenseeregion aber auch die Arbeit des Fraueninformationszentrums (FIZ), das regional als Fachberatungsstelle gegen Menschenhandel fungiert. „Natürlich sind nicht alle unsere Klientinnen von Menschenhandel betroffen. Die Beweggründe, einer Tätigkeit in der Prostitution nachzugehen, sind absolut unterschiedlich. Alle in einen Topf zu werfen, wäre verheerend“, betont Florian Nägele von der Arkade.

Die Arkade ist auch Träger eines durch das Landesministerium für Soziales und Integration finanzierten Modellprojekts, das sich im Landkreis Bodensee und Landkreis Ravensburg gezielt an Frauen in der Prostitution und Sexarbeit richtet und Betroffenen in allen Lebenslagen Unterstützung bietet. „Wir beraten absolut unabhängig, wertfrei und anonym. Wichtig ist es uns, den Klientinnen die Unterstützung anzubieten, die sie gerade benötigen“, sagt Dörte Christensen von der Arkade. Das Team der Arkade hoffe, dass solche Kooperationsveranstaltungen auch zukünftig stattfinden können.