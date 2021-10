Was ist das nur für ein Gebräu?

Kaffee ist ja für viele mehr als ein reiner Wachmacher. Eher schon Lebensgefühl. Lifestyle. Auch meine Beziehung zu diesem Getränk entwickelt sich stets weiter. Ohne meine tägliche Dosis bekomme ich schnell Kopfschmerzen. Bedenklich!

Deswegen habe ich schon vor Monaten meine Zufuhr von ohne Zählen auf zwei Tassen am Tag reduziert: Eine vormittags, eine nachmittags. Ganz klassisch. Aber am Donnerstag hat es mich nun gepackt: Eine dritte Tasse musste her. Aus Genuss? Vielleicht. Ein bisschen habe ich auch gehofft, das köstliche Gebräu würde mich noch etwas wacher machen. Aber gut, diese Hoffnung habe ich eigentlich schon vor einer Weile aufgegeben, als ich bemerkte, dass ein Kaffee vor dem Schlafengehen mich nicht vom Schlafen abhält. Ich werde mich selbst nun also streng beobachten - und zur Not eine weitere Kaffee-Kur machen müssen.