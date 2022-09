Ist der Sommer schon vorbei?

Ist der Sommer tatsächlich schon vorbei? Vor wenigen Tagen noch Hitze und jetzt friert man sich die Zehen ab. Selbst unser Labmaraner-Rüde Knut, der mittlerweile seinen zweiten Sommer erlebt, wagt sich nur ziemlich zögerlich vor die Türe, da ist es kalt und nass. Fährt man allerdings durch die Stadt, so wird klar, dass sehr wohl noch Sommer ist. Auch wenn die Zeit etwas merkwürdig anmutet, so erscheinen die Menschen weit gelassener. Da hält sogar mal jemand an, um ein anderes Auto aus einer Ausfahrt auf die Straße zu lassen und in Berg stoppt sogar ein Wagen, um einem Fahrradfahrer den Weg über die Straße zu gewähren.

Vielleicht ein Dauerzustand?

Die Menschen scheinen erholt, hatten vielleicht Urlaub und sind weniger hektisch unterwegs, als noch vor Wochen. Wie schön wäre es, wenn sich dieser Zustand auf uns alle auswirken und möglicherweise auch zu einem Dauerzustand werden könnte. Etwas mehr Gelassenheit soll sogar das ein oder andere Magengeschwür verhindern können.