Die Top-Themen der Woche am Bodensee

Können sich Jäger bald nicht mehr um Wildunfälle kümmern?

Jahrzehntelang haben Jäger in Friedrichshafen totes Wild oder Wildabfälle ins örtliche Klärwerk gebracht. Zum Ende des Jahres wird die Stelle geschlossen. Das Problem: Die Jäger werden – oft nachts – von der Polizei angerufen, wenn ein Wildunfall passiert ist. Sie kümmern sich dann um den Kadaver. Künftig müssten sie diesen aber in weiter entfernte Stellen fahren. Es gäbe laut Jagdgesellschaft jedoch eine Alternative, über die Florian Peking in DIESER Geschichte berichtet.

Hürdenlauf statt Umbau: Pflegeheim in Lindau kämpft mit Zeit und Geld

Anke Franke ist seit jenem Tag, an dem Brandschützer die Köpfe schüttelten, klar gewesen: Das wird alles andere als einfach. Denn die Chefin der Lindauer Diakonie muss ein Senioren- und Pflegeheim während des regulären Betriebs umbauen. Zwei von drei Gebäudeteilen müssen abgerissen und neu errichtet werden. Eigentlich sollten jetzt im September die Bagger kommen. Doch das Projekt entwickelt sich zum Hürdenlauf der Extra-Klasse, hat Evi-Eck Gedler für DIESENArtikel herausgefunden.

Brandnacht von Markdorf zwingt Landwirt möglicherweise zur Aufgabe

Auf einem verkohlten Balken schwebt das Gerippe eines Traktors. An der Wand, ordentlich aufgereiht, rosten Spezialwerkzeuge vor sich hin. Sie haben die hohen Temperaturen der Flammenhölle vom 22. Mai überstanden. Ungewiss, ob sie jemals noch zu gebrauchen sind. Drei Monate nach dem Feuer im Lilienweg erinnern die verkohlten Ruinen noch immer an die Tragödie. Die Eigentümer warten auf die Erlaubnis, sie abreißen zu dürfen und kämpfen um ihre Existenz, berichtet Sandra Philipp HIER.

Wo in Tettnang auf Radler Gefahrenstellen lauern

Seit einigen Wochen hat Tettnang eine nagelneue Fahrradstraße in Richtung Kressbronn. Doch im Stadtgebiet hakt es noch mancherorts in Sachen Radinfrastruktur. Bei einer Rundfahrt durch Tettnang zeigen Daniel Hegele und Otto Remmert vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Bodenseekreis Stellen auf, wo es ihrer Meinung nach Nachbesserungsbedarf gibt. Linda Egger ist für DIESEN Bericht mitgeradelt.

Gefährliche Radführungen in Tettnang

Animation der Hinteren Insel überzeugt auch den ein oder anderen Gegner der Bebauung

Wie könnte die Hintere Insel mit einer Bebauung aussehen? Wie will die Stadt dafür sorgen, dass die Bebauung am Ende tatsächlich dem Rahmenplan entspricht? Wer wird dort leben?

Bei einer Infoveranstaltung über den Rahmenplan zur Entwicklung der Hinteren Insel gab die Stadt Lindau am Freitag Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Antworten auf Fragen wie diese zu bekommen. Sie bekamen auch erstmals eine Animation zu sehen, die ein Szenario zum Leben auf der Hinteren Insel zeigte. Manch harter Kritiker der Bebauung ließ sich davon überzeugen, wie Ronja Straub und Barbara Baur erlebt haben. Den Artikel gibt es HIER zu lesen.

Traditions-Lokal soll von reicher Erfahrung der Wirtsleute profitieren

Ein Jahr lang hatte der Betrieb im Vesperstüble in Kehlen geruht. Nach dem "Bahnübergang-zu-Fest" im August 2021 hatte Pächter Martin Schlachter seinen Rückzug angekündigt. Seit vier Wochen haben Luzia und Anton Weber die Tür der Gaststätte wieder geöffnet. Sie bringen gastronomischen Erfahrungsschatz mit - so aus dem Ranken in Pfingstweid, dem Schnakencafé, dem Baienfurter Bräuhäusle und dem Grünen Baum in Überlingen. Roland Weiß hat für DIESEN Bericht im Lokal vorbeigeschaut.