Was für ein Finale: Häfler Faustballer steigen auf

Finale Furioso in der Faustball-Bezirksliga Süd. Für den VfB Friedrichshafen lief es beim letzten Spieltag der Feldsaison 2018 in Wangen rund. Alle vier Spielen gehen die Seehasen als Sieger vom Platz und sichern sich damit in der Endabrechnung Platz zwei.

Bei bestem Faustballwetter startete am Sonntagmorgen das spannungsgeladene Saisonfinale der Bezirksliga Süd. Gleich vier Teams durften sich laut Vereinsbericht berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg zur Landesliga machen.

VfB kommt schwer ins Spiel

Der VfB Friedrichshafen hatte in seiner Auftaktpartie gegen die TG Biberach erst einmal mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Zwei unnötige Eigenfehler brachte das Häfler Team gleich zu Beginn in Rückstand und besiegelten den Satzverlust. Dann jedoch nahm der VfB-Express Fahrt auf. In den beiden folgenden Durchgängen punktete man fast nach Belieben und sicherte sich so den verdienten 2:1 (8:11, 11:5, 11:4)-Sieg.

Direkt im Anschluss ging es gegen Tabellennachbar TG Bad Waldsee. Obwohl der Gegner ohne seinen Hauptangreifer antrat, lief bei den Häflern defensiv erst einmal wenig zusammen. Über das Service blieb man jedoch im Spiel, rechtzeitig zum Satzende stabilisierte sich die VfB-Abwehr wieder. Der zweite Satz war dann nur noch Formsache – Friedrichshafen fuhr einen verdienten 2:0 (11:9, 11:5)-Sieg ein.

Nach einer längeren Pause stand dann das ewige Bodenseederby gegen den TV Wasserburg an. Und wie immer machten es beide Teams spannend und schenkten sich gegenseitig nichts. Im ersten Satz hatte Wasserburg knapp die Nase vorn, im zweiten Durchgang überzeugte der VfB. Und auch im Entscheidungssatz konnte sich lange kein Team absetzen. Bei 9:9-Zwischenstad fiel dann die Entscheidung: Die folgende Angabe des TV Wasserburg landete im Aus und bescherte dem VfB den ersten Matchball. Die Häfler ließen sich nicht lange bitten. Die zweite Angabe konnten sie entschärfen, das Zuspiel kam perfekt in Leinennähe. Und mit einem platzierten Angriff sicherte sich Friedrichshafen den nächsten 2:1 (9:11, 11:5, 11:9)-Sieg.

Der hatte Kraft gekostet, weswegen sich er VfB im Anschluss gegen den SV Bad Buchau schwerer als gedacht tat. Anstatt jedoch mit der Brechstange den Erfolg zu suchen, setzte man den Gegner mit platzierten Angriffen schachmatt. Und so ging der VfB auch im abschließenden Spiel der Feldsaison glatt in zwei Sätzen (11:7/11:6) als Sieger vom Platz.

In der Endabrechnung schob sich der VfB Friedrichshafen durch die Siegesserie auf den zweiten Tabellenrang vor und steigt somit in die Faustball-Landesliga auf.