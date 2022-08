Was diese Woche im Bodenseekreis interessant war

„Das Boot“: Immenstaader erinnert sich an Dreharbeiten am Bodensee

Der Filmemacher Wolfgang Petersen ist mit 81 Jahren gerstorben. Sein Kino-Epos "Das Boot" über eine U-Boot-Besatzung während des Zweiten Weltkriegs machte ihn weltberühmt. Der Film wurde nicht nur an der französischen Atlantikküste und an der Nordsee gedreht, sondern auch am Bodensee. Genauer: bei Immenstaad. Frank Hallerbach hat die Dreharbeiten damals als Kind beobachtet und war schwer beeindruckt, wie er unserem Redakteur Florian Peking für DIESEN Bericht erzählt hat.

Welche 10 Filme verbergen sich hinter diesen Beschreibungen?

Viele ukrainische Geflüchtete kommen bei Privatleuten unter

Seit dem Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat und in dem Land Krieg herrscht, kommen viele geflüchtete Menschen auch im Bodenseekreis unter. Oft finden sie bei Privatpersonen eine Bleibe – und werden zu Mietern. Dass es dabei auch zu Problemen kommt, zeigt ein Fall aus Friedrichshafen. Wie schätzt die Stadt solche Fälle ein – und wie läuft es in den städtischen Unterkünften für Ukrainerinnen und Ukrainer? Antworten auf diese Fragen gibt es HIER.

Ab 2030 sollen nur noch Elektrobusse durch Tettnang fahren

Das Tettnanger Busunternehmen Strauss will seinen Fuhrpark komplett auf E-Fahrzeuge umstellen. Doch die Kosten sind enorm. Mit einem konkreten Plan soll der Umstieg klappen – und viele Vorteile bringen. Doch damit das Projekt auch tatsächlich umgesetzt werden kann, braucht es noch die Zusage für Unterstützung vom Bund. Nachzulesen ist die Geschichte von Linda Egger HIER.

Landgasthof Goißbock in Meckenbeuren zwangsversteigert

Das Gebäude hat eine lange Geschichte. Zuletzt war dort der Kegelclub untergebracht - nun kam das Untergeschoss samt Kegelbahnen und Gaststätte unter den Hammer. Wie die Versteigerung ablief und wem das Objekt nun gehört, ist in DIESEM Artikel nachzulesen.