Welche Themen am Bodensee am meisten interessiert haben

Wo einst Soldaten lebten, kommen jetzt Geflüchtete unter

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will eine rund 2,4 Hektar große Fläche in Friedrichshafen überplanen. Bis geklärt ist, was aus den 16 Mehrfamilienhäusern werden soll, die dort nach dem Zweiten Weltkrieg für französische Soldatenfamilien gebaut worden waren, können in leerstehenden Wohnungen Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen, wie Jens Lindenmüller in diesem Text berichtet.

Mit der Kiesbank wächst die Sorge: Warum ein Mann regelmäßig einen Kanal freischaufelt

Walter Müller ist in Sorge. Jeder Sturm und jedes Unwetter lässt den Berg an Kies und Muscheln an der Ufermauer des Giebelbachs höher werden. Eine regelrechte Kiesbank ist im Laufe der vergangenen Jahre hier entstanden und jeder Wellenschlag treibt weiteres Schwemmmaterial hinzu. Immer wieder passiert es, dass Schwemmmaterial jenes Regenabflussrohr verstopft, an dem die ganze Giebelbachsiedlung hängt.

Wo man in Lindau Second-Hand shoppen kann

In Zeiten des Klimawandels legen immer mehr Menschen Wert auf Nachhaltigkeit, auch bei der Mode. In Lindau gibt es vier Second-Hand-Läden. Von der einfachen Bluse bis zur exklusiven Designer-Handtasche ist dort so gut wie alles zu finden, wie unsere Mitarbeiterin Isabel de Placido in dieser Übersicht berichtet.

Das sind die Pläne für den Alten-Schmiede-Platz Meckenbeuren

In Meckenbeurens Ortsmitte soll etwas Besonderes entstehen. Statt klassischer Hotelzimmer wurde im Technischen Ausschuss nun jedoch ein etwas anderes Konzept vorgestellt. Mit Longstay-Appartements sollen verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Roland Weiß schreibt HIER, was für sie im Dachgeschoss alles geboten ist.

Sicherheitsmängel? Immer wieder werden Tankstellen überfallen

Es gibt an den Tankstellen bundesweit immer höhere Sicherheitsstandards, um Überfalle zu verhindern. Trotzdem gelingen wie zu Ostern in Kressbronn immer wieder solche Überfälle. Wurden Sicherheitsvorschriften missachtet?

15.600 Unterschriften für Erhalt der Klinik Tettnang sollen an Lucha gehen

Die Ankündigung von Gesundheitsminister Lucha, dass die Tettnanger Klinik möglicherweise geschlossen werden soll, stieß auf viel Kritik. Im März ist eine Petition gestartet. Initiatorin Bettina Natter-Kollmuß hat die Unterschriften nun an den Betriebsrat der Klinik Tettnang überreicht. Die Übergabe an Minister Lucha könnte schon bald sein, informiert Mark Hildebrandt in diesem Artikel..