Was die Leser in dieser Woche am meisten interessiert hat

Nach 35 Jahren: Ingrid Manz übergibt ihre „Alte Post“

Als Wirtin mit Leib und Seele war ihr die Arbeit nie zu viel. Bis zum Schluss ist sie sieben Tage pro Woche für ihre Gäste da. Nun hört Ingrid Manz nach 35 Jahren als Wirtin der Alten Post auf. Dann, wenn es am Schönsten ist, wie sie sagt. Warum „Stress“ und „Work-Life-Balance“ für die 63-Jährige Unwörter sind - und wie es mit der Alten Post weitergeht, hat Yvonne Roither für DIESEN Bericht in Erfahrung gebracht.

So war die LZ-Podiumsdiskussion zur Hinteren Insel

Vor dem Bürgerentscheid zur Bebauung der Hinteren Insel hat die Lindauer Zeitung Befürworter und Gegner zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Gut eineinhalb Stunden lang diskutierten sie mit Julia Baumann und Yvonne Roither von der LZ im Live-Stream auf schwäbische.de. Fast bis zum Schluss blieb es fair. Doch dann griff Bebauungs-Befürworter Daniel Obermayr den Bebauungs-Gegner Ulrich Schöffel an. Die ganze Diskussion zum Nachlesen, analysiert von Barbara Baur, gibt es HIER.

Die Kultur am Bodensee kommt nicht raus aus der Krise

„Sollte es mit der Kultur-Förderung nächstes Jahr nicht weitergehen, sehe ich erst die richtigen Probleme auf die Kulturszene zukommen“: Das sagt der Zeughaus-Leiter Stefan Fürhaupter. Die Veranstalter in Friedrichshafen, Lindau und Tettnang haben im Sommer viel zu bieten gehabt. Doch zufrieden können die meisten nicht sein. Für das teilweise Ausbleiben von Besuchern sehen sie verschiedene Gründe. Welche das sind, hat Silja Meyer-Zurwelle HIER aufgeschrieben.

Diese Menschen stecken hinter dem Bürgerbegehren

Das letzte Wort zum umstrittenen neuen Standort der Albert-Merglen-Schule in Friedrichshafen ist noch nicht gesprochen. Nachdem der Gemeinderat Ende Juli für einen Neubau auf einer Fläche beim Friedhof gestimmt hatte, wollen sich Bürger dagegen nun wehren. Drei Häfler sammeln Unterschriften. Das Ziel: Es soll einen Bürgerentscheid geben, bei dem über die Frage nach dem Schulstandort alle Menschen aus Friedrichshafen abstimmen können. Schwäbische.de erklärt, wie viele Unterschriften die Initiatoren dafür brauchen, was ihre Argumente gegen die Neubau-Pläne sind und wie es jetzt weitergeht, gibt es in DIESEM Artikel von Florian Peking nachzulesen.

Situation bei Wohnungssuche verschärft sich zusehends

Eigentlich ist die Initiative "herein" der Caritas für Bedürftige und Flüchtlinge gedacht gewesen. Dabei vermittelt die Organisation Wohnungen und übernimmt auch das Risiko. Doch mittlerweile kommen auch schon Firmen in ihrer Verzweiflung auf die Caritas zu. Auch für Mitarbeiter sind inzwischen kaum noch Wohnungen in der Nähe des Arbeitsplatzes zu bekommen, wie Mark Hildebrandt für DIESEN Text erfahren hat.

Shahri und Oma Christel gehen mit Tiktok-Video viral

Die ungewöhnliche Kombination macht’s: Hier Rapper Shahri mit seinem Hund Lion, dort Oma Christel Schmid aus Brochenzell. Beide sind zusammen in zwei TikTok-Videos zu Shahris Song „Eau de Criminel“ zu sehen, die zusammen rund 175 000 Mal auf dem Videoportal aufgerufen wurden. Zu sehen ist es unter anderem HIER.