Schreck lass nach: Wer einen Schwaben als neuen Nachbarn hat, wünscht sich den Syrer von früher zurück. Witzig? Naja. So und ähnlich haben Michael Hatzius und seine ach so schlaue Echse übers Schwabenvolk hergezogen. „Echstasy“ war angesagt – am vergangenen Samstag im Bahnof Fischbach.

Kleinkunscht, Konschtanz oder Luscht. Der Schwabe kann’s nicht besser, wenn es um den Buchstaben „s“ wie Moscht oder Schoofseggel geht. Stets flutscht dem gemeinen Schwob ein weiches oder hartes „sch“ über die Lippen. „Und ich habe mich noch lustig gemacht“, bittet Comediant Michael Hatzius mit zynisch Unterton um Vergebung. „Der Schwabe kann das einfach nicht. Es ist eine körperliche Behinderung.“ Der Lacher ist der paffenden Echse sicher. Gemächlich räkelt sich die grüngraue Puppe auf Michael Hatzius Schoß, um über Schwaben und anderes Gesindel zu philosophieren. Klarer Fall: „Der Schwabe hat einen Schuss im Hirn. Immer wieder kommt sein Konsonanten-Zentrum durcheinander. Allein bei dem Satz „Ich habe Luscht ... geht da noch was bei einer Frau?“

Das fragen sich Echse und ihr Erschaffer. Nicht viel minder seien die Österreicher, die – gemessen am Dialekt und der Zahl der zusammenhängenden Wörter in einem Satz – im Alter von 18 Monaten stecken geblieben seien. „Österreicher sind wie Kleinkinder – Ein- oder Zweiwortsätze kommen da schon raus, mehr kaum. Dagegen tauschen die Menschen in Nordrhein-Westfalen richtig Wörter aus. Heißt es nun: Wir sehen uns an Weihnachten? Wir sehen uns zu Weihnachten. „Und was bedeutet: Mein Vater ist an Weihnachten gestorben“, fragt sich die Echse. „Dann weißt du wenigsten, an was er gestorben ist, nämlich an der Krankheit Weihnachten.“ Der Lacher bleibt weitgehend aus. Macht nichts. „Das soll ja auch eine Comedyshow sein. Da muss man auch mal einen Gag erklären“, wischt die Echse gekonnt den Flop wie einen Marmeladenkleks auf dem Fußboden weg.

Michael Hatzius Liebe für die Süddeutschen ist unglaublich groß. „Ich liebe jeden Schwaben. Vor allem diejenigen, die zuhause bleiben.“ Nach Berlin und anderen Metropolen folgt nun die große Echsenshow in der Zeppelinstadt. „Ich war im Zentrum von Friedrichshafen. Sagt man da trotzdem Zentrum? Eine Menge Bäckereien gibt es jedenfalls – Brötchenstrich. Und ihr habt jede Menge Kulturzentren: den Kiesel, den Bahnhof Fischbach...und äh....“

Kaum hat der Schwabe als Lästerobjekt ausgedient, ist der gemeine Franke dran. Echse: „Franken sind wie ich: ein Tier. Und wenn Franken Menschen wären, was wären dann die Unterfranken?“ Michael Hatzius und seine Echse sind das perfekte Team. Der Puppenspieler verschmilzt geradezu mit dem der Echse, die ein wenig an den Komodowaran erinnert, die größte Echse der Welt eben: stoisch, scharfzüngig und gefährlich komisch.

Warnung von Entenastrologie

Schwuppdiwupp wechselt Michael Hatzius zu einem anderen Thema: „Entenastrologie – davor kann ich nur warnen. Viele Entenastrologen haben das nicht studiert. Wichtig ist, dass die Horoskopente und die Aszendentente übereinstimmen. Wer will sein Entenhoroskop erfahren? Freiwillige?“ Keiner meldet sich, bis Hatzius sein Freiwilligenfinderschwein aktiviert. Kaum im Publikum, schlägt die Sau schon an. Gesucht, gefunden. Andree aus Memmingen ist das gefundene Fressen.

Und siehe da: Das Entenhoroskop passt genau zu Andree, vor allem nach dem gefühlt zweistündigen Anamnesegespräch, in dem die Echse den Bayern ausquetscht. Applaus für so ein genaues Horoskop. Noch verblüffender: Die Horoskopente und die Aszendentente stimmen überein – der Zaubertrick kommt an. Lachen. Applaus. Konfettikanone. Und Spot aus.