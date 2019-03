Was auf den Komposthaufen gehört – und was nicht

Wohin mit dem Biomüll? Man kann ihn in die braune Tonne stecken - oder man macht selbst etwas daraus und kompostiert ihn zu Hause. Anders als Kunstdünger verbessert Komposterde im heimischen Garten die Bodenqualität dauerhaft. Und wer diese Erde nicht zukauft, sondern sie selbst kompostiert, bekommt ein tieferes Verhältnis zum Garten und zu dem, was darin gedeiht.

Sicher, es gibt Vorbehalte gegen das Kompostieren auf dem eigenen Grundstück. Ein Komposthaufen stinkt und er zieht Ratten an. Soweit gängige Ansichten, die besonders in der dicht besiedelten Stadt vorgebracht werden. Mancher Hobbygärtner lässt das Kompositieren mit Rücksicht auf die Nachbarschaft bleiben. Aber sind die Gründe auch wirklich stichhaltig? Katrin Fieberitz ist Gärtnerin bei der Solidarischen Landwirtschaft Bodensee in Raderach und kann solche Befürchtungen entkräften. „Wenn Kompost stinkt, macht man etwas falsch“, sagt sie. Und Ratten zieht Kompost nur an, wenn die entsprechenden Dinge darin landen. „Süßigkeiten, Brot, Gebäck, Fleischreste, Knochen und fette Soßen sollte man vermeiden“, sagt sie. Dann bleiben auch die Ratten fern. Grundsätzlich gilt: „Man sollte nicht regelmäßig die Reste des Mittagessens zum Kompost bringen“, fasst Fiebritz zusammen. Für solcherlei bleibt die braune Tonne der ideale Entsorgungsweg. Überdies müssen Komposthaufen auch nicht hässlich sein. Es gibt im Handel eine große Auswahl ansehnlicher Kompostbehälter, vom Gittergeviert aus Metall bis zum traditionellen „Lattenkompost“.

Wer aber die oberste Schicht mit den frischen Abfällen nicht als Zier empfindet, verteilt drei Schaufeln Erde darauf und schon sieht die Sache anders aus. Wenn der Kompostbehälter an den Seiten gut belüftet ist, kann es auch nicht schaden, ihn abzudecken. Laub oder ein alter Baumwollteppich ohne Schaumstoffgummierung genügen völlig. Eine Abdeckung verhindert, dass Wind und pralle Sonne den Kompost austrocknen und seinem Nährstoffgehalt zusetzen. Außerdem beugt sie der Gefahr vor, dass bei Starkregen die Inhaltsstoffe ausgeschwemmt werden. Weil sie Regen abhält, kann eine Abdeckung den Kompost aber freilich auch austrocknen. Er muss dann ein wenig feucht gehalten werden, sonst funktioniert die Kompostierung nicht. In stark durchnässtem Kompost wiederum breitet sich aber leicht Fäulnis aus - erkennbar am unangenehmen Geruch. Grundsätzlich mit einem Deckel versehen sind Thermokomposter. Sie bestehen aber aus Kunststoff und sind daher nicht jedermanns Sache.

Je vielfältiger die Zusammensetzung ist, desto besser. Katrin Fieberitz, Gärtnerin

Behältnisse mit eingezogenem Boden eigenen sich als Kompostbehälter nicht. Kompost braucht direkten Kontakt zum Mutterboden, damit Würmer und Mikroorganismen leichten Zugang haben. Deshalb macht es auch keinen Sinn, auf asphaltiertem oder mit Steinplatten belegtem Untergrund zu kompostieren. Wichtig ist, dass der Boden am Standort nicht stark verdichtet ist.

Aber was darf eigentlich in den Kompost? „Je vielfältiger die Zusammensetzung ist, desto besser“, lautet die Grundregel von Katrin Fieberitz. Wichtig ist eine Durchmischung der verschiedenen Stoffe - von Gemüseresten, Gartenschnitt, Laub, gemähtem Rasen, Sägemehl, kleingeschnittenen Ästen oder sonstigem. Das gewährt zum einen eine ausgewogene chemische Zusammensetzung. Zum anderen bilden sich bei der Mischung von großen und kleinen Kompostbestandteilen Luftzwischenräume, die für die Verrottung wichtig sind. Weil Sauerstoff die Zersetzung fördert, sollte auch Gras in größeren Mengen nicht unvermischt auf den Kompost geworfen werden. Grashalmen fehlt die Festigkeit, so dass sie zu einer quasi luftdichten Schicht zusammengepresst werden und nur sehr langsam verrotten. Andererseits trägt es wiederum zur schnelleren Zersetzung bei, wenn grobe pflanzliche Abfälle vorher ein wenig zerkleinert werden. Das gibt den Mikroorganismen eine bessere Angriffsfläche.

Nicht in den Kompost gehört Laub mit hohem Säuregehalt, wie etwa Nussbaum, Eiche, Kastanie, Walnuss, Platane, Pappel oder Ginkgo. Laub dieser Bäume besitzt viel Gerbsäure. Sie wirkt keimhemmend und verlangsamt daher die mikrobakterielle Zersetzung des Laubs. Ebenfalls nicht auf den Kompost gehören kranke Pflanzen, befallen etwa von Feuerbrand oder Buchsbaumzünsler. Daselbe gilt für Wurzelunkräuter. Sie bereiten, wenn der Kompostboden erst ausgebracht ist, bei der Gartenarbeit wenig Freude.

Die Herstellung von Kompost braucht Zeit. Der Natur diese Zeit zu geben, ist ein Lernprozess. „Kompostbeschleuniger braucht man eigentlich nicht“, sagt Katrin Fieberitz deshalb. Wenn der Kompostbehälter auf Boden steht, der zuvor lange versiegelt war, könne er aber eine Starthilfe sein. Wenn die Verrottung nur sehr langsam vorangeht, kann das am falschen Verhältis von Stickstoff und Kohlenstoff liegen. Rasenschnitt zum Beispiel hat viel Stickstoff, aber sehr wenig Kohlenstoff. „Damit kriegt man keine vernünftige Kompostrotte hin“, sagt Fieberitz. Viel Kohlenstoff, aber kaum Stickstoff, haben umgekehrt Stroh und Holzhäcksel. Auch in diesem Fall stockt die Verrottung. „Aber wenn man beides mischt, ist man in einem guten Bereich.“ Wann aber ist ein Kompost fertig? Danach lässt sich nicht die Uhr stellen. Nach einem Jahr sollte der Verrottungsprozess aber abgelaufen sein. In diesem Zeitraum sollte man den Kompost zweimal „umsetzen“, ihn also von einem Kompostbehälter in einen anderen zu schaufeln. Dabei wird er frisch durchmischt und wieder mit dem notwendigen Sauerstoff versetzt. Ein Anhaltspunkt ist die Geruchsprobe: „Fertiger Kompost riecht schlichtweg nach Erde“, sagt Fieberitz. Aus fertig kompostierten Schichten haben sich auch die roten, zappelnden Kompostwürmer zurückgezogen. Den Kompost vor Gebrauch gründlich durchzusieben ist eigentlich nur nötig, wenn man ihn für kleinere Töpfe verwendet. Wenn er aber für große Kübelpflanzen verwendet oder unter Büschen ausgebreitet wird, genügt es, mit der Hand die großen, noch nicht verrotteten Bestandteile auszusortieren - zum Beispiel Äste, die dann im nächsten Kompost weiterverwendet werden können.

Wenn Kompost auf einem Beet ausgebracht wird, darf er nicht zu tief eingegraben werden. Umgekehrt ist es schlecht, ihn einfach nur auf der Oberfläche auszubreiten. Er sollte in einer zwei bis drei Zentimeter tiefen Schicht mit der übrigen Erde des Beets vermischt werden, damit er seine Wirkung bringen kann.

Kompostieren ist kein Hexenwerk, erledigt sich aber auch nicht von selbst. „Bevor der Künstdünger aufkam“, erzählt Katrin Fieberitz, „gab es auf den großen Gutshöfen ausgebildete Kompostmeister, die nur mit der Herstellung guten Komposts beschäftigt waren“. Solawi tut viel dafür, um das Wissen über natürlichee Düngemethoden zu erhalten und wieder zu verbreiten. Wer auf Augenhöhe mit den früheren Kompostmeistern heranwachsen will, kann bei Solawi im April an einem Wochenendworkshop teilnehmen, in dem wichtige Grundlagen des Kompostierens vermittelt werden.