Warum es in Konstanz Eisskulpturen gibt und in Friedrichshafen nicht

In den Häfen vieler Bodenseegemeinden des südlichen Bodenseeufers von Konstanz und Kreuzlingen bis Romanshorn und Bregenz bilden sich seit einigen Tagen an Laternen, Stegen und Absperrungen aus Stahl Eiszapfen in ungewöhnlichem Ausmaß. In Friedrichshafen sind hingegen noch keine der wundersamen Skulpturen aus Eis zu sehen. SZ-Wetterexperte Roland Roth von der Wetterwarte Süd erklärt, warum.

„Die kalten kontinentalen Winde aus Norden und Nordosten treffen die Gemeinden im Westteil des Bodensees und die Gemeinden am Schweizer Ufer. Die eiskalten Winde treten am Hafen von Friedrichshafen nicht auf, da die Stadt vergleichsweise im Windschatten liegt“, erklärt Roth. Hier tritt zwar auch kalter Wind auf, aber nicht in gleicher Art und in gleichem Ausmaß, wie anderswo.

Nur eine bestimmte Kombination aus eisigem Wind, Wasser und kalten Hafenanlagen erzeugt offenbar die Eisskulpturen. Es liege also am Wind und nicht nur an den überall niedrigen Temperaturen, dass das Eis derart ungewöhnliche Formen annehme.

Minus 15 Grad

Die Eisgebilde haben sich laut Roth in den letzten Tagen an den Häfen gebildet, da es während dieses Zeitraums eine längere Kälteperiode gab. „Der Höhepunkt der Kälteperiode war die Nacht zum Mittwoch, als es in der Bodenseeregion Temperaturen um die Minus 15 Grad Celsius gab. Die Winde kommen aus der nordsibirischen Region und sorgen für die niedrigen Temperaturen in Mitteleuropa“, nennt Roth die Ursachen der kurzzeitigen Kältephase.

Die Kälteperiode tritt dieses Jahr übrigens relativ spät auf. „Normalerweise fallen die Temperaturen spätestens Ende Januar in den zweistelligen Minusbereich“, erklärt Roth. Bis zum nächsten Wochenende soll es nach Angaben des Meteorologen wieder wärmer werden. Kälteperioden könnten aber nochmal diesen Monat und auch noch im April eintreffen. „Falls es wieder zu Phasen mit niedrigen Temperaturen kommen sollte, werden diese lange nicht so kalt verlaufen wie diese Woche“, prognostiziert Roth.