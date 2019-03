Warum die Bodenseefischer wohl aussterben

Der Mann, der in der Ravensburger Altstadt im September 2018 drei Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hat, ist psychisch krank und daher nicht schuldfähig. Davon überzeugt ist der Gutachter, der am Freitag am zweiten Verhandlungstag gegen den Angreifer vor dem Ravensburger Landgericht aussagte.

Versuchter Mord in zwei Fällen, versuchter Totschlag in einem weiteren Fall: So lauten die Vorwürfe gegen den 22-Jährigen aus Afghanistan, der sich seit Donnerstag vor der Schwurkammer des Landgerichts für seine ...