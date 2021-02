Warum der russische Meister am Bodensee unter Druck steht

Verlosung: Für die Champions League wird es eine Art Fan-Videokonferenz geben. Jeder, der sich vorher beim VfB meldet, hat die Möglichkeit, sich per Videokonferenz in die Halle schalten zu lassen. Immer wieder werden dann auf der neuen LED-Leinwand am Spielfeldrand statt des Spielstands die Fans eingeblendet. Die Spiele sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Anbieter www.xyzsports.tv zu sehen. Das Monatsabo für die Streamingseite kostet zehn Euro.

Der VfB Friedrichshafen und die „Schwäbische Zeitung“ verlosen zehn Abos für alle sechs Spiele aus Friedrichshafen. Die Teilnahme ist mit einer Mail an info@vfb-volleyball.de und dem Betreff „xyzsports.tv" möglich. Einsendeschluss ist Montag, 8. Februar, um 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.