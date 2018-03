Warum auf Baustellen oft niemand zu arbeiten scheint

Stellen Sie Ihre Baustellen-Fragen!

Wer sich auf die Suche nach den größten Aufregerthemen in Friedrichshafen macht, der landet ganz schnell beim Verkehr. Beim Straßenverkehr natürlich, genauer gesagt beim (oder im) Stau. Hand aufs Herz: Wer hat sich nicht schon lautstark darüber beschwert, dass es nicht mehr vorwärts geht?

Nun hat das Thema ja viele Facetten. Eine davon ist die Frage, ob gerade jetzt gerade hier gebaut werden muss. Neben allerlei Ausbesserungsarbeiten entlang der B 31 hat vor allem die Dauerbaustelle in der Ehlersstraße viele Emotionen ausgelöst und auch zu erbosten Leserbriefen geführt. Seit Jahresbeginn ist nun die Keplerstraße dran.

Und wieder setzt sich bei Bürgern der Eindruck fest, dass das alles nicht sein muss, dass die Umleitungen nicht funktionieren, dass auf der Baustelle immer wieder mal gar nicht gebaut wird und dass das alles doch viel schneller gehen könnte.

Stimmt nicht, sagt die Stadt, auch heute im Interview.

Weil die Kritik aber nicht verstummt, wollen wir die Probe aufs Exempel machen und die Baustelle in der Keplerstraße zumindest bis zum Abschluss des ersten Bauabschnitts im Sommer kritisch und dauerhaft begleiten. Wann ist was geplant und von wem? Was passiert im Hintergrund? Worauf ist bei der Planung einer solchen Großbaustelle zu achten? Wie geht die Stadt mit den Anliegen von Anwohnern und Autofahrern um? Warum passiert auf der Baustelle immer wieder wieder mal nichts, zumindest nichts Sichtbares? All das wollen wir – in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – beleuchten. Zudem werden wir alle 14 Tage berichten, was bis dato passiert und was in den kommenden zwei Wochen geplant ist.

Gerne wollen wir dabei auch Ihre Fragen, Anregungen und Ideen aufnehmen. Was bewegt Sie mit Blick auf die Baustelle in der Keplerstraße? Was beobachten Sie? Was verstehen Sie nicht? Bitte schreiben Sie eine E-Mail an redaktion.friedrichshafen@ schwaebische.de

Wir freuen uns auf Ihre Post. (mh)