Trotz Kälte und Regen warnt die Polizei am Bodensee derzeit vor Schilfbränden. Demnach reichen wenige trockene Tage um die Feuergefahr steigen zu lassen.

Wie die Polizei berichtet, kam es zum Beispiel am Sonntag und Montag an verschiedenen Stellen am Bodensee zu Bränden von Schilf oder Gras, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten.

200 Quadratmeter brennen

Laut einem Polizeisprecher brannten am Montag in Friedrichshafen rund 200 Quadratmeter Schilf in der Nähe des Cap Rotach, am Sonntag soll ein Grasstreifen im Bereich des Wikingerwegs Immenstaad gebrannt haben. Der Brand in Friedrichshafen wurde laut einer Sprecherin der Stadt von der Feuerwehr gelöscht, die mit einem Fahrzeug im Einsatz war, der Brand in Immenstaad wurde offenbar ausgetreten.

Auch wenn es jetzt wieder regnet oder geregnet hat, legt die Polizei wert auf eine allgemeine Warnung vor ähnlichen Bränden: „Bei dem derzeit sehr trockenen Schilf genügt schon eine achtlos weggeworfene noch glimmende Zigarettenkippe um solch einen Brand zu verursachen“, heißt es. Der Polizeisprecher sagte, dass Schilf und Gras derzeit „nicht voll im Saft stehe“ und deshalb auch nach kurzer Trockenheit Feuer fangen könnte.