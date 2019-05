Warm anziehen: „Im Wolf vom Bodensee“ wird es eiskalt

Gessler 1862 lädt für Mittwoch, 8. Mai, zu einer Autorenlesung ein. Schriftstellerin Tina Schlegel schickt ihren Kommissar Paul Sito in seine nächsten Ermittlungen. Nach „Schreie im Nebel“ und „Die dunkle Seite des Sees“ spielt ihr aktueller Bodenseekrimi „Der Wolf vom Bodensee“ mit dem unkonventionellen Ermittler Paul Sito auf der Halbinsel Höri. Für die Leser heißt es: warm anziehen. Es ist kalt auf der Höri, auf der Sito eigentlich Urlaub machen wollte. Aber eigentlich ist eigentlich auch nur ein Wort – wie der Protagonist Schlegels feststellen muss.

Kommissar Paul Sito hat Urlaub. Zwischen Weihnachten und Neujahr möchte er diesen auf der Höri verbringen. Auf der Halbinsel des Bodensees zwischen Stein am Rhein und Radolfzell geht es frostig zu. Bevor dichter Schneefall und eisige Temperaturen das Straßennetz völlig lahmlegen, hat er noch die „Pension Rosa“ erreicht. Dass der Urlaub alles andere als beschaulich wird, ist zum einen dem Auftauchen eines weißen Wolfes zu verdanken, der Sitos Schäferhund „Zito“ zum Verwechseln ähnlich sieht, und zum anderen einem Mord. Um den Leichnam der ermordeten Schriftstellerin liegen verstreut zahllose Manuskriptseiten mit seinem Namen. Die Jagd beginnt.

Der Roman beginnt mit dem Auftauchen des Wolfes. Schlegel beschreibt atmosphärisch dicht die Umgebung, lässt Bilder von verschneiten und vereisten Landschaften im Kopf des Lesers auftauchen. Die Geschichte spielt in Konstanz, Friedrichshafen und auf der Halbinsel. Während sich Protagonist Sito auf der Höri noch im Urlaub wähnt, ermitteln seine Konstanzer Berufskollegen Wint und Fané im Mordfall. In Friedrichshafen weilt derweil der Profiler Enzig, Kollege und Freund Sitos, der vergeblich versucht, seinen Freund zu erreichen. Im Laufe der Geschichte verstricken sich die einzelnen Kapitel der Darsteller miteinander.

„Der Wolf vom Bodensee“ ist eher ein Roman als ein schlichter Krimi. Tina Schlegel lässt den Leser an Gefühlen und Gedanken der Darsteller teilhaben, stellt die menschlichen Seiten und weniger die kriminalistischen Fähigkeiten der Einzelnen in den Mittelpunkt. Dennoch kommen Krimifans auf ihre Kosten. Wer Paul Sito noch nicht kennt, sollte allerdings mit den ersten beiden Romanen beginnen, da die Geschichte des dritten Bandes in einem gewissen Maß voraussetzt, diesen Kommissar schon mal erlebt zu haben. Immer wieder wird in der Geschichte auf vergangene Geschehnisse hingewiesen, die man als Leser zwar nicht unbedingt im Detail kennen muss, aber den Lesefluss erleichtert.