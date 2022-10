Wann isch Herbscht?

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Wenn die Vöglein nimme singet,

vom See die Nebelhörner klinget,

wenn du zum Aldi/Lidl laufscht

Christstolle, Spekulatius kaufscht,

wenn frühmorgens du zuerscht

gelbe Blätter zammekehrscht,

wenn koine Blümle du meh säscht,

‘s letschte Mal de Rase mähscht,

wenn in de Zeitung wird besproche,

wie me Kürbissupp‘ sott koche,

wenn im Hafe d‘ Interboot

Segelschiffle sehe loht,

wenn Gastronome dent euch schee,

Wildsau gäb‘s und Hirsch und Reh,

wenn der Hopfen isch gebrockt,

und Schiffle lieget scho im Dock,

wenn en kalte Oschtwind pfeift,

gefühlte Kälte nach dir greift,

wenn Erntehelfer aus Nord-Pole

vom Baum die letschte Äpfel hole,

wenn, wie in alte Jugendzeite,

Kartoffelfeuer Duft verbreite,

wenn am Säntis, überm See

bis zur Mitte liegt scho Schnee,

wenn die Frau verlangt vom Ma,

dass er d‘ Hoizung schaltet a,

wenn Winzer in de Rebe hocket,

mit klamme Finger Traube brocket,

die Martinsgans, wie ‘s ihr bestimmt,

12 Kilo auf die Waag drauf bringt,

wenn Blumenbinder Chrysanthemen

und Astern anstatt Rosen nehmen.

Wenn de Bahhof – nix isch netter –

aufblasbare Paddelbretter

vermietet, wodurch du bemerkscht:

Jetzetle isch endlich Herbscht!