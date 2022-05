Wanderkonzert in drei Kirchen

Ein abendfüllendes Wanderkonzert am Donnerstag, 2. Juni, ist der kulturelle Höhepunkt des ökumenischen Kirchentages. Musikinteressierte können hier der Musik „nachwandern“ und gleich in drei Kirchen den Klängen lauschen. Den Auftakt bildet chorisch vorgetragene Gospelmusik unter dem Titel „We stand united“. Sängerinnen und Sänger von „Almost Heaven“ gestalten diese erste Station des Konzertabends unter der Leitung von Sönke Wittnebel. Es beginnt um 19 Uhr in der Schlosskirche. Bei der zweiten Station des Wanderkonzerts in St. Nikolaus werden dreistimmige Motteten weltlicher Musik der Renaissance und einige Orgelwerke der Moderne dargeboten. Ausführende sind das TerZ mit Hedwig Sauter, Verena Witzig und Lucia Sauter sowie Nikolai Geršak an der Orgel. Dieser Konzertteil beginnt um 20 Uhr. In der Fußgängerunterführung unter der Bahnlinie wartet auf die „Konzertwanderer“ noch eine Überraschung. Der Junge Chor St. Columban singt dann das letzte von drei Kurzkonzerten in der Kirche St. Petrus-Canisius um 21 Uhr. Die Misa Criolla ist ein Werk des argentinischen Komponisten Ariel Ramírez für Solotenor, gemischten Chor und Instrumente. Als Tenorsolist agiert Adam Sanchez, der selbst südamerikanische Wurzeln hat. Die Charango, ein gitarrenähnliches Instrument, das früher aus dem Panzer des Gürteltiers gemacht wurde, spielt Hector Urbina, die Flöte Kuno Bucher und den Kontrabass Andreas Klöckner. Am Schlagzeug ist Veronika Köb zu hören. Die Leitung hat Kantorin Marita Hasenmüller. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.