Wanderausstellung zum Thema Menschenhandel

Menschenhandel ist eine komplexe Problematik. Er ist eine extreme Form der Ausbeutung, die im Kontext von Migrationsprozessen, weltweiter Armut, wirtschaftlichen Krisen und ethnischen Konflikten sowie politisch-ökonomischen Umbruchprozessen stattfindet. Die Mehrzahl der Opfer stammt aus Deutschland sowie aus Ost- und Südosteuropa. Die Betroffenen werden häufig angeworben, indem ihnen eine legale und angeblich gut bezahlte Arbeit versprochen wird. Häufig endet ihre Reise aber in der Prostitution oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen.

Unter dem Titel „„Menschenhandel – Situation, Rechte und Unterstützung in Deutschland“ ist von 19. bis 24. Juli im Foyer des Medienhauses in Friedrichshafen eine Wanderausstellung zu sehen. Veranstaltet ist die Stadt Friedrichshafen und das Fraueninformationszentrum FIZ. Zur Vernissage am Montag, 19. Juli, um 15 Uhr gibt es einen Vortrag mit Informationen aus der Arbeit der Fachberatungsstellen und Kriminalpolizei. Um Anmeldung zur Eröffnungsveranstaltung wird via E-Mail unter misa@arkade-ev.de gebeten.