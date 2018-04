Waldkindergarten Kluftern will anderen Platz

Die Kindergartensituation, der Vandalismus an der Grillhütte und Rückblicke auf das vergangene Jahr standen bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands der SPD-Kluftern auf der Tagesordnung. Wegen der Zerstörungen an der Grillhütte wolle der noch nicht eingerichtete Waldkindergarten einen anderen Standplatz, hieß es in der Versammlung.

Im Gasthaus „Gehrenbergblick“ hat der erste Vorsitzende Willi Eggler sich in seiner Begrüßung über die Anwesenheit des neuen Vorsitzenden aus Friedrichshafen, Werner Nuber, und seinen Stellvertreter Luca Baumann gefreut.

Im Anschluss daran wandte sich Bernd Caesar in seiner Funktion als Ortschaftsrat Mitglied den aktuellen Themen rund um Kluftern zu. Der Vandalismus beim Grillplatz habe mittlerweile dazu geführt, dass der Waldkindergarten einen anderen Stellplatz wolle, weil man Angst habe, dass die Bauwagen nicht verschont blieben.

Keine Lösung in Sicht

Für die Ortsverwaltung ist die Zerstörungswut an der Grillhütte ein Ärgernis, weil der Bauhof jeden Montag zum Aufräumen und zur Schadensbegrenzung ausfahren müsse. Der Platz sei bereits so verrufen, dass nicht mal mehr Einheimische die Stelle aufsuchen, bedauerte ein Mitglied. Wie man der zunehmenden Zerstörungswut nachgehen kann, ist weiterhin unbeantwortet. Ob eine großflächige Einzäunung oder mehr Präsenz von seitens der Polizei: „Es ist eine schwierige Situation ohne Lösung und da wird es wohl noch längere Diskussionen geben“, so Caesar.

Bernd Caesar begrüßte auch drei Vertreterinnen des Elternbeirates des Kindergartens, die sich für den Erhalt der Regelgruppe einsetzen. Die Regelgruppe solle aufgrund Bedarfsmangel abgeschafft werden. Doch laut Madlen Langhans vom Elternbeirat wurde der Bedarf in den vergangenen Jahren künstlich reduziert, da schon seit einiger Zeit keine Regelplätze mehr für den Kindergarten Kluftern vorgemerkt werden. So waren viele Familien mit Regelwunsch-Platz gezwungen, ihr Kind in Efrizweiler anzumelden.

Dieser Kindergarten platze aber schon aus allen Nähten und für viele Eltern sei der Weg nach Efrizweiler keine Option. Die Strecke nach Efrizweiler führt an einer viel befahrenen Hauptstraße entlang und die Bewältigung mit dem Bus würde eine tägliche Reisezeit von ein bis anderthalb Stunden ergeben. Bernd Caesar zeigte viel Verständnis für die Situation, gab aber auch zu Bedenken, das alle Anforderungen hierfür erfüllt werden müssen. Dies beginne schon bei den Räumlichkeiten und vor allem beim Personal „und dieses zu bekommen, ist heute nicht mehr so einfach“, sagt Caesar. Das Thema werde die SPD auf alle Fälle im Blick behalten und auch der Elternbeirat wird weiter für seine Sache eintreten.