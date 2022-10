Wald-Zeit für Menschen in Trauer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Wetter war trocken, aber bewölkt, als sich eine kleinere Gruppe von Menschen am Gaskessel traf, um etwas Neues auszuprobieren. Isabel Römer, Trauerbegleiterin im Auftrag der Hospizbewegung St. Josef, hatte Menschen in Trauer dazu eingeladen, gemeinsam im Wald unterwegs zu sein, den Alltag hinter sich zu lassen. Schnell kamen etliche der Teilnehmenden ins Gespräch miteinander und tauschten ihre Erfahrungen aus. Kleine Übungen und Impulse zum Riechen, Fühlen, Lauschen und Betrachten ergänzten den Spaziergang. Nach etwa zwei Stunden gaben die Teilnehmenden überaus positive Rückmeldungen: „Ich bin noch nie so langsam durch den Wald gegangen!“ – „Inspirierend.“

Weitere Termine sind am Samstag, 19. November / 3. Dezember / 14. Januar 2023 / 18. Februar 2023 geplant. Treffpunkt um 10 Uhr am ehemaligen Gaskessel im Seewald. Keine Anmeldung erforderlich, keine Kosten. Informationen bei Isabel Römer, Telefon 0175 262 1945 und www.hospizbewegung-fn.de