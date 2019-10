Waisenkinder sollen sicheres Zuhause bekommen

In einem Waisenhaus in Tansania leben 25 Waisenkinder wie in einer Großfamilie und haben doch keine Sicherheit, weil die Bürokratie dem Betreiberpaar das Leben schwer macht. Immer wieder müssen Kinder deshalb das Haus verlassen und zurück auf die Straße. Der Verein „Weltherz“ will ihnen helfen und dem Waisenhaus „Hope Home“ in Tansania ein neues Gebäude ermöglichen, mit dem alle Vorschriften genau erfüllt sind.

Vanessa Bucher ist eine der beiden Vorstände des Vereins. Die 30-Jährige stammt aus Friedrichshafen und hat an der Hugo-Eckener-Schule ihr Abitur gemacht. Inzwischen wohnt und arbeitet Bucher in München, dort hat sie auch Denise Benz, die Initiatorin des Verein kennengelernt. Benz hat bei einem Aufenthalt in Tansania die Waisenhausbetreiber Joseph Erasto und Sarah Amin getroffen und war von ihrem Engagement tief beeeindruckt.

Zurück in München gründete sie 2017 den Verein „Weltherz“, und Bucher übernahm mit ihr zusammen den Vorstand. Inzwischen hat der Verein acht aktive Mitglieder. Neue Mitglieder seien gerne gesehen, vor allem, wenn sie sich mit Computern auskennen und bei der Homepage helfen könnten, sagt Vanessa Bucher. Aber natürlich ist jeder willkommen, betont sie.

Spannend, aber auch anstrengend

Bucher selbst war im Januar in Tansania, hat das Waisenhaus besucht und erzählt: „Es ist eine andere Welt, man kommt bodenständiger wieder zurück.“ Sie fand es dort „super spannend, aber auch anstrengend“. Bei ihrem Besuch hat sie auch im Waisenhaus gewohnt und direkt am Alltag dort teilgenommen, berichtet Bucher: „Alle waren wahnsinnig herzlich, und die Kinder waren sehr offen.“ Das Besondere an Hope Home sei, dass eine sehr familiäre Atmosphäre herrsche. „Es ist wie eine Großfamilie“, hat Bucher erlebt. Im Moment lebten dort 25 Kinder zwischen einem und 14 Jahren, gemeinsam mit Erasto und Amin und deren eigenen drei Kindern.

„Weltherz“ vermittelt Patenschaften, damit die Kinder private Schulen besuchen können und die laufenden Kosten des Waisenhauses gedeckt werden. Die Waisenhausbetreiber standen jedoch, laut Bucher, auch vor anderen Herausforderungen. So mussten sie schon über 20 Mal umziehen und hätten Probleme mit dem staatlich kontrollierten Sozialsystem.

„Das System ist nicht ganz einfach“, sagt sie und erzählt von Richtlinien, die das Waisenhaus nicht erfüllen könnte. So gebe es strenge Regeln für die Anzahl der Toiletten und die Quadratmeter pro Kind. Sollten die Richtlinien nicht eingehalten werden, müssten Kinder ausziehen, hätten aber oft keine andere Möglichkeit, als wieder auf der Straße zu leben. „Da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt etwas Nachhaltiges“, erzählt Bucher: „Wir bauen ein Waisenhaus, das groß genug ist“.

Vor wenigen Wochen hat Buchers Vorstandskollegin Denise Benz in Tansania ein Grundstück für das Waisenhaus gekauft.

Im Moment arbeiten sie an den Bauplänen: „Wir wollen so schnell wie möglich starten“, wünscht sich Bucher. Auf dem Grundstück ist auch Platz für einen Nutzgarten und eine kleine Viehzucht vorgesehen, um Hope Home eine nachhaltige Selbstversorgung und kleine Einnahmequelle zu ermöglichen.

Für das Projekt hofft „Weltherz“ nun auf Spenden. Damit die Kinder endlich wissen, wohin sie gehören.