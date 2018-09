Wahrzeichen trifft Wahrzeichen: Der Zeppelin über dem Kölner Dom

Was ist schöner: der Kölner Dom oder der Zeppelin? Wir haben in der Redaktion gegrübelt und waren bis auf eine dereinst in Düsseldorf beheimatete Kollegin ganz klar der Meinung: beides.

Entstanden ist das Bild bei der ZF-Werbetour, die das Luftschiff unter anderem nach Schweinfurt, zur Nutzfahrzeug-IAA in Hannover und ins Rheinland geführt hat. Am Montag soll der Zeppelin dann in einem achtstündigen Flug von Bonn aus zurück an den Bodensee kehren. Mit an Bord: sechs Leser der „Schwäbischen Zeitung“, die das außergewöhnliche Erlebnis bei einem Gewinnspiel von SZ und ZF gewonnen haben. Wir sind jetzt schon gespannt, was sie erzählen werden.