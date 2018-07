Wer in den kommenden Wochen Ulrich Müller begegnet, der bekommt nicht nur einen nach ihm benannten orangefarbenen Kuli überreicht, sondern auch eine Packung Papiertaschentücher. Dieses Wahlkampfgeschenk des CDU-Landtagskandidaten lässt natürlich viel Spielraum für Interpretationen. Zum Heulen, wie man vielleicht vermuten könnte, ist den Christdemokraten aber nicht zumute, auch wenn einige Demoskopen schon das Ende der bürgerlichen Landesregierung prognostizieren.

Panik oder Defätismus herrsche bei der christdemokratischen Anhängerschaft angesichts der schlechten Umfragewerte keinesfalls, verrät Ulrich Müller. In den vergangenen Wochen habe er bei vielen Neujahrsempfängen im Kreis ein Stimmungsbild gesammelt. „Wir drücken Ihnen die Daumen“ sei der Satz gewesen, den er am meisten gehört hat.

Der CDU-Mann, der seit 1992 im Landtag sitzt, erwartet aufgrund der spannenden landespolitischen Themen eine „steigende Wahlbeteiligung“ gegenüber 2006. Für ihn ist auch klar, wer heuer die Protagonisten sind: „Wir werden einen bipolaren Wahlkampf haben – und abgebildet werden die Pole von der CDU und den Grünen.“ Optimistisch für den 27. März stimmt Müller, dass den Menschen, je näher es an den Wahltag herangeht, immer stärker ins Bewusstsein dringe, um was es eigentlich geht. Nämlich: „Um schwarz-gelb oder eine völlig andere Situation.“ Die völlig andere Situation ist aus Sicht der CDU natürlich das Schreckgespenst, das in den Farben grün-rot gekleidet daher kommt. „Es geht mir im Wahlkampf auch darum, darauf hinzuweisen, was die Konsequenzen dieser Konstellation wären und was da auf uns zukommen würde“, betont Müller.

25 öffentliche Veranstaltungen

Die Gelegenheit auf persönliche Gespräche wird der CDU-Kandidat bei insgesamt rund 60 Wahlkampfveranstaltungen haben – davon sind rund 25 offen für die Allgemeinheit. Highlight ist dabei der Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 14. Februar in der Oberschwabenhalle. Angesagt haben sich hier in der Gegend unter anderem die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm beim politischen Aschermittwoch in Eriskirch (9. März) oder Baden-Württembergs Kultusministerin Marion Schick, die am 21. März in Friedrichshafen sprechen wird.

„Ich gehe davon aus, dass ich wieder drin bin“, sagt Ulrich Müller über seine persönlichen Chancen im Wahlkreis 67. Seinen Kontrahenten Manfred Hahn sieht er mit „erheblicher Wahrscheinlichkeit“ im Landtag, während es für Norbert Zeller (SPD) und Hans-Dieter Wetzel (FDP) schwieriger werden dürfte.

Ein Thema sieht Müller übrigens überhaupt nicht für einen Landtagswahlkampf geeignet, auch wenn der politische Gegner versuche, darauf herumzureiten: die B 31. „Das Ding kommt früher oder später, egal, wie wir im Kreis wählen.“ Schließlich werde über die Finanzierung nicht in Stuttgart, sondern in Berlin entschieden. Wer meine, der CDU einen Denkzettel mitgeben zu müssen, stärke vielmehr die Straßenbaugegner. Vielleicht, hofft Müller, könne ja Angela Merkel bei ihrem T-City-Besuch am 23. Februar Erhellendes zum ersehnten B 31-Ausbau beitragen. „Sie wird auf dieses Thema angesprochen, und ich sehe auch die Möglichkeit, dass man eine Stellungnahme erreichen kann.“

Zweitkandidat will lernen

Als Zweitkandidat will Peter Köstlinger Ulrich Müller „begleiten und von ihm lernen“. Er sieht seine Aufgabe im Moment nur darin, sich darauf vorzubereiten, in die Bresche zu springen, wenn der Fall eintreten sollte, dass Müller seine Amtsgeschäfte nicht mehr wahrnehmen könne. Alles andere, betont Köstlinger, seien Spekulationen. Dass er sich vorstellen könnte, sich 2016 als Erstkandidat zu bewerben, verhehlt der Meersburger Stadtrat aber nicht.