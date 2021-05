Wahlhäflerin Hanni Olsacher schreibt für den guten Zweck

Hanni Olsacher hat ein Buch geschrieben. Im Eigenverlag hat sie ihr „bewegtes Leben“ zu Papier gebracht. Sie ist den Häflern bekannt durch ihr Engagement für Hilfsbedürftige, aber auch ihre launigen Auftritte bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten sind in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Begriff geworden. Diese Frau hat eine Menge zu erzählen, heißt es in der Pressemitteilung – und das ganz ohne Schnörkel und Verrenkungen.

Das „Mädle“ aus Singen/Hohentwiel hatte größere Pläne, als in der Bäckerei ihrer Eltern zu arbeiten. Ein Jahr Bürotätigkeit nach der Schule war genug und so besuchte Hanni Denner stattdessen eine Hotelfachschule und fand nacheinander Anstellungen in der Schweiz, in Italien und Großbritannien. Dass sie ganz nebenbei neue Sprachen lernte, war selbstverständlich. Sogar Hochdeutsch ließ sie sich beibringen. In England schließlich lernte sie den Österreicher Hans Olsacher kennen, der ebenfalls in der Hotelbranche arbeitete. Wo andere heirateten, haben sie sich dann verlobt: in Gretna Green.

Die Eheleute hatten Schwierigkeiten, in der Hotellerie Anstellungen zu finden, bei denen sie zusammenleben konnten. Deshalb war die Suche der Zahnradfabrik Friedrichshafen nach einem Ehepaar, das ein neu errichtetes Wohnheim für „Gastarbeiter“ leiten könnte, ein Wink des Schicksals, dem die beiden spontan folgten. 1965 ließen sich die beiden auf das Experiment ein, das für sie 28 Jahre dauern sollte und den größten Raum in Hanni Olsachers Buch einnimmt – und die interessantesten Passagen.

Es war völlig unbekanntes Terrain, das sie betraten. Hanni beschreibt die Begegnungen mit den Menschen, die in eine neue Welt geworfen wurden und von ihr mit Empathie und vorbehaltlos empfangen wurden. Sie vergisst nie, dankbar die positiven Erfahrungen mit ihnen zu schildern. Sie und „mein Hans“, der sie als ruhender männlicher Pol ergänzte, führten mit Herz, aber auch energisch, das Wohnheim mit seiner immer größer und bunter werdenden Besetzung. Auch wertvolle Unterstützer aus der Firma, wie zum Beispiel Hermann Metzger und Johann Riek, werden von der Autorin ausdrücklich erwähnt. Überhaupt wird sich so mancher Häfler in Hanni Olsachers Aufzeichnungen wiederfinden.

Der Untertitel des Buches lautet: „Deutschland gut!“ Immer wieder hörte sie von den ihr anvertrauten Arbeitern diesen Ausspruch, der ihr auch gelegentlich selber auf der Zunge lag, wenn sie beispielsweise das Gesundheitssystem anderer Länder erlebte. Dass „Deutschland gut“ ist, dafür hat sie aber ganz offensichtlich ihren unmittelbaren Beitrag geleistet. Gerade im Ruhestand fiel ihr so manches ein, um Menschen in Notsituationen zu helfen. Darum spendete sie die Gage für ihre Auftritte, organisierte Flohmärkte, Kleidersammlungen und andere Events, von denen vor allem auch der Freundeskreis Polozk profitierte. Den Erlös ihres Buches will sie nun auch den Polozker Partnerorganisationen des Vereins zukommen lassen, die sich um benachteiligte Menschen kümmern.

Das Buch kann bei Andrea-Kerler Wicker telefonisch unter 07541 / 75274 oder per E-Mail kerler-wicker@t-online.de bestellt werden.