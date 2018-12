„Wagner India“ ist neuer Häfler Stadtmeister im Eisstockschießen

In einem hochklassigen Finale hat das Team „Wagner India“ die „Eisbrecher“ besiegt und sich damit am Freitag den Titel bei den fünften Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen des Stadtwerks am See gesichert. Insgesamt spielten rund 400 Teilnehmer verteilt auf 70 Mannschaften in 156 Spielen auf der Eisbahn auf dem Romanshorner Platz um den Titel des Stadtmeisters, wie der Veranstalter mitteilt. Mit dabei war auch der Titelverteidiger, das Team „Eismaschinen“, das es in diesem Jahr auf Platz fünf schaffte. Die Mannschaft „Pin Kings“ landete bei dem Turnier auf dem den dritten Platz vor dem „Checker Team“ auf Platz 4. Foto: Stadtmarketing